ТАСС сообщил о высокой вероятности продления зерновой сделки на два месяца

Зерновая сделка в ближайшее время с большой вероятностью будет продлена еще на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 10 и 11 мая в Анкаре прошли переговоры по поводу зерновой сделки, в которых участвовали официальные делегации РФ, Украины, Турции и ООН.

«Сделка будет продлена на два месяца — скорее всего»,— сообщает источник ТАСС.

В июле 2022 года в Стамбуле была заключена Черноморская зерновая инициатива, действующая 120 дней с возможностью продления, в марте, по заявлению российской стороны, она была продлена на 60 дней. Сейчас ведутся переговоры по поводу дальнейшего продления зерновой сделки.

Среди главных условий Москвы для следующего продления договоренностей — возвращение Россельхозбанка в систему международных платежей SWIFT и восстановление поставок аммиака по трубопроводу Тольятти—Одесса. Удалось ли добиться подвижек в этом направлении в ходе переговоров в турецкой столице, не сообщается.

Подробнее о переговорах о продлении зерновой сделки — в материале «Ъ» «SWIFT в обмен на продовольствие».

Александр Кислов