Маркетплейсам предлагают налоговые услуги

Сбор налогов с самозанятых могут поручить маркетплейсам. Идея состоит в том, чтобы наделить электронные площадки функциями налогового агента. Они смогут подсчитывать доходы предпринимателей, с которыми сотрудничают, вычислять долю налога и переводить его в бюджет. Издание «Ведомости» пишет, что с инициативой выступил Минтруд, а ФНС идею поддержала. Сами онлайн-площадки пока свою позицию не высказывают, но, как заявили “Ъ FM” в компании Wildberries, рассмотреть инициативу они готовы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подобные услуги налогового агента для самозанятых и сейчас существуют. Ряд платформ выполняют те же функции, которые правительство хочет передать маркетплейсам. Одна из таких компаний — Qugo. Механизм расчета налога пояснила директор клиентского сервиса Елена Усачева:

«Уже сейчас платформы-агрегаторы могут оплачивать налоги за самозанятых, но при соблюдении двух условий. Прежде всего, они должны являться официальным партнером Федеральной налоговой службы по работе с самозанятыми, то есть пройти аккредитацию, проверку, интеграцию с сервисами ФНС. Второе и самое главное: физическое лицо само делегирует такое право. То есть передает его с себя на данную компанию, причем только на одну.

Поэтому при принятии такого закона как минимум потребуется ряд доработок, большая часть из которых будет на стороне ФНС, но в целом это довольно позитивный сценарий, который увеличит объем сбора налогов и сделает процесс для Федеральной налоговой службы более централизованным.

Платформа удерживает налог только с той суммы, которая прошла через нее. Соответственно, если самозанятый работает на несколько площадок или, например, имеет какой-то вид дохода через агрегатор, а где-то работает сам, например, с другим физическим лицом или просто с любой другой компанией, то за эту часть ему все равно придется высчитывать налог и платить самостоятельно».

Электронные площадки, как правило, сами предлагают своим партнерам оформить статус самозанятого. Wildberries, например, предоставляет возможность работать в этом качестве поставщикам, «Яндекс Маркет» — продавцам, а «Суточно.ру» — арендодателям, уточняет РБК. Если человек работает на нескольких сервисах, то налоги от его доходов будет перечислять каждая из площадок.

Вне этих расчетов останутся только иностранные сайты. Например, блогеры, которые зарабатывают в Instagram, принадлежащем американской компании Meta, которую признали экстремистской и запрещенной на территории России, должны будут заниматься своими налогами, как и сейчас самостоятельно, пояснила финансовый эксперт, член комитета по финансовым рынкам «Деловой России» Валерия Голикова:

«Если мы говорим про блогеров, которые зарабатывают в Instagram, то им поступает перевод на карту, и тогда он попадает уже в нашу юрисдикцию. Мы видим все трансакции, если человек является самозанятым и выплачивает этот налог. Когда физлицо продает какие-то курсы или марафоны, то используется либо "ЮKassa", либо GetCourse, либо какая-то платформа для принятия платежей. То есть в любом случае на какой-то площадке это замыкается, то есть денежные потоки видны для ФНС.

Как сейчас это происходит? Я работаю через GetCourse, и самозанятые платят по своей стандартной схеме — через свою систему оплаты. Думаю, что здесь пока все останется так, как и было. Понятно, что, если человек не работает через маркетплейс, площадка не может удерживать с него налог».

По данным Налоговой службы на начало марта в качестве самозанятых зарегистрированы более 7 млн россиян. Ставка налога для них составляет от 4% на доходы физлиц и до 6% — для юридических лиц.

Эксперимент по внедрению особого налогового режима «самозанятость» начался в 2019 году. За это время участники зарегистрировали доходы почти на 2 трлн руб., а их совокупный налог превысил 80 млрд руб.

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Светлана Белова