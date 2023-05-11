Реклама скрылась от Wildberries

Wildberries потерял 650 млн руб. из-за нелегальной рекламы на площадке через внешние сервисы. Маркетплейс обратился с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В компании сообщили, что некоторые продавцы якобы бесплатно настраивали рекламу на торговой площадке через бот в Telegram. В Wildberries заявляют, что таким способом воспользовались около 300 селлеров. Их обяжут оплатить полную стоимость продвижения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом речь не идет о какой-то бреши в информационной безопасности площадки, считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Он уверен, что к уходу от оплаты рекламы причастен один из сотрудников маркетплейса:

«Внутри компании есть инсайдер, который и позволил реализовать эту схему. Это не просто какая-то внешняя уязвимость, из-за которой любой желающий мог подключиться к системе и бесплатно пользоваться. Нет. Скорее всего, некий человек внутри организации некорректно поменял какой-то коэффициент, из-за чего вся тарифицируемся реклама оказалась бесплатна для этих "серых" подписчиков. Ситуация подчеркивает важность защиты от внутренних угроз».

Wildberries официально предлагает довольно широкие возможности для продвижения на маркетплейсе. Однако подчас они стоят недешево, из-за чего кто-то из продавцов вполне мог воспользоваться нелегальным способом, говорит автор и ведущий подкаста «Взгляд маркетолога» Виктор Субботин, который размещает на торговой площадке мебель и ювелирные украшения:

«В кабинете на Wildberries довольно-таки богатый выбор рекламы. Можно продвигать отдельно карточки по ключевым запросам в топ, то есть продавец платит за количество показов рекламы на каждую карточку. Также можно покупать баннеры на главной странице сайта, на стартовой странице приложения. Это самые большие затраты на рекламу, стоимость в пиковые сезоны распродаж доходит до 500 тыс. руб. в сутки. Есть различные варианты продвижения по категориям.

Кроме этого, Wildberries предлагает рекламу в его официальных каналах, соцсетях, в СМИ.

В данном случае, скорее всего, был расшарен один из рекламных кабинетов официального, допустим, партнера маркетплейса. Дальше через него массово продавалась возможность продвижения карточек. То есть пользовались низким ценником на высоких лимитах продвижения — в зависимости от объема и количества дают скидки. Вероятно, все это делилось и через один личный кабинет продвигалось».

По информации маркетплейса, размер ущерба в 650 млн руб. предварительный. Точная сумма станет понятна по результатам расследования.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Александр Рассохин, Владимир Расулов