ЮАР разрешила находящемуся под санкциями российскому самолету приземлиться на военной базе

Командный пункт ВВС ЮАР разрешил российскому самолету, на который наложены санкции США, приземлиться на военно-воздушной базе Уотерклоф, расположенной недалеко от столицы республики городе Претория. Как уточняет Business Day, самолет приземлился 24 апреля. Базу он покинул спустя четыре часа. Представитель южно-африканских национальных сил обороны (SANDF) Андрис Махапа заявил, что самолет доставил дипломатическую почту для российского посольства в Претории.

Речь идет о тяжелом военно-транспортном самолете Ил-76, который принадлежит компании Aviacon Zitotrans. Авиакомпания специализируется на внутрироссийских и дальнезарубежных грузовых перевозках. 26 января Минфин США внес ее в санкционный список. В пояснении ведомства указывается, что Aviacon Zitotrans осуществляла грузоперевозки для предприятий оборонного комплекса России, в частности, ракет и запчастей для вертолетов.

По информации издания, 21 апреля самолет вылетел с военного аэродрома Чкаловский, расположенного в Московской области. Аэродром является местом базирования 8-ой авиационной дивизии особого назначения ВКС России. На базе Уотерклоф самолет приземлился 24 апреля в 22:00 (23:00 мск). Четыре часа спустя он покинул базу.

Представитель SANDF Андрис Махапа сообщил изданию, что самолет доставлял дипломатическую почту для российского посольства в Претории. Он уточнил, что российское диппредставительство запросило разрешение на посадку самолета, направив вербальную ноту в отдел международных отношений и сотрудничества ЮАР.

«Всем самолетам с международным дипломатическим статусом разрешено приземляться на базе Уотерклоф при соблюдении определенных условий. Полет был разрешен командным пунктом ВВС с соблюдением всех предписанных процедур»,— добавил Андрис Махапа.

По словам представителя SANDF, самолет вылетел из Луанды (столица Анголы) и на авиабазу Уотерклоф прибыл 24 апреля в соответствии с разрешением, которое было представлено российскому посольству. После разгрузки дипломатической почты самолет направился в столицу Зимбабве город Хараре. Business Day отмечает, что весь маршрут и пункты приземления Ил-76 в южноафриканских странах можно было отследить с помощью сервиса мониторинга Flightradar. Однако приземление самолета на базе Уотерклоф сервис не зафиксировал.

Милена Костерева