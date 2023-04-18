WP: Египет отказался от поставок ракет РФ и начал производить боеприпасы для Украины

Власти Египта после переговоров с американскими чиновниками в марте приостановили план тайных поставок ракет России и решили вместо этого производить боеприпасы для Украины, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на документы Пентагона. Согласно им, Каир одобрил продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов в США для их передачи Киеву. Были ли осуществлены поставки, неизвестно. Издание называет это «очевидной дипломатической победой» администрации США.

WP ссылается на пять документов, опубликованных в Discord в результате утечки. Из документов следует, что Египет намеревался использовать свои мощности по производству оружия для Украины «в качестве "рычага" для получения передовых американских военных товаров». В первом документе от 17 февраля якобы сказано, что Египет в конце января и начале февраля «предпринял шаги по тайной поставке ракет в Россию» — в частности, установив цену на ракеты и запланировав закупки для производства. В разговоре от 31 января министр военного производства Мохамед Салах ад-Дин говорил президенту Египта Абдель Фаттаху ас- Сиси, что согласованная цена — $1100, но она может вырасти до $1500 «из-за потенциального повышения цен на латунь». Президент Египта также якобы хотел запросить у России «специальное оборудование» для «повышения точности ракет или качества египетских заводов, производящих их».

Второй документ не датирован, но WP предполагает, что он касается середины февраля. Из него следует, что Египет начал создание линии по производству ракет для российских вооруженных сил. Российские делегаты якобы запросили закупку 15 тыс. ракет по $1100 за штуку, но господин ас-Сиси «приказал подчиненным закупить необходимые материалы для производства до 40 тыс. ракет».

Однако президент Египта, «похоже, положил конец плану по производству ракет» после визитов в страну официальных лиц США, в том числе высокопоставленных чиновников Белого дома и Госдепа в конце февраля, а также приезда главы Пентагона Ллойда Остина в начале марта. Согласно рассекреченному разговору от 8 марта, Абдель Фаттах ас-Сиси, «похоже, подозревал, что за его дискуссиями ведется слежка», и сказал министру обороны Мохамеду Заки «быть осторожным при обсуждении предполагаемых военных запросов других стран — таких, как Россия».

WP утверждает, что господа ас-Сиси и Заки упоминали «военные контракты» с Россией, но не говорили прямо о плане по производству ракет. Министр обороны тогда сказал президенту, что поездка египетской делегации в Россию, запланированная на 12 или 13 марта для подписания военных контрактов, была отложена «до тех пор, пока ситуация не прояснится». Это решение приняли после визита главы Пентагона, отмечает издание. Абдель Фаттах ас- Сиси тогда сказал, что «нужна осторожность, чтобы избежать ненужных неприятностей для Египта», на что министр обороны ответил, что они «не принимали никаких мер» и не подписывали никаких контрактов.

Представитель МИД Египта не ответил на просьбу WP прокомментировать информацию.

В апреле WP со ссылкой на другие рассекреченные документы сообщала, что президент Египта распорядился изготовить до 40 тыс. ракет для «тайной отправки России», но поручил чиновникам держать производство и поставку в секрете «во избежание проблем с Западом». Кремль назвал эту публикацию «очередной уткой». В Белом доме США говорили, что не видят признаков поставок Египтом оружия России.

Данные Пентагона и американской разведки попали в интернет в апреле через групповой чат в Discord. Его администратором был 21-летний военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра, его арестовали.

Подробнее об утечке — в материале «Ъ» «Утечка дала осечку».

Лаура Кеффер