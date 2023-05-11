Замглавы Минфина Моисеев заявил о необходимости большой приватизации после формирования рынка

«Большая приватизация» в России должна состояться, но надо понять, что продавать, а также сформировать рынок, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Он отметил, что повторения ситуации с залоговыми аукционами никто не хочет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Моисеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Моисеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 94 года, это залоговые аукционы, по-моему, так называлось, но этого никто не хочет, естественно»,— сказал господин Моисеев XI Петербургском международном юридическом форуме.

Господин Моисеев напомнил, что вопрос о приватизации поднимался в СМИ — в частности, об это в своей статье для РБК в начале апреля писал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. Господин Костин в статье заявил, что деньги для построения новой модели экономики России могут быть получены в результате приватизации. «Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность»,— писал он.

«На самом деле никто не против, проблема в том, что нам сначала надо исполнить ряд поручений президента по формированию внутреннего инвестора»,— сказал господин Моисеев.

11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают идею о перезапуске приватизации в России. В то же время господин Песков подчеркнул, что соответствующая инициатива главы ВТБ «весьма интересна» в контексте общего обсуждения тем, связанных с ускорением экономического развития страны.

Детали ваучерной приватизации 1992 года — в материале «Ъ» «Чеки особого назначения».