Актер Артур Смольянинов внесен в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес признанного иностранным агентом актера Артура Смольянинова в перечень террористов и экстремистов. Дополненный реестр опубликован на сайте ведомства. Ранее он высказывался против российской военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Смольянинов (иноагент)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Артур Смольянинов (иноагент)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

После ввода российских войск на Украине Артур Смольянинов, сыгравший «Лютого» в «Девятой роте», уехал из России и неоднократно высказывался против военных действий. В октябре 2022 года его оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии.

В январе Артур Смольянинов заявил, что если бы и пошел воевать, то только в составе украинской армии. После глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против него. В том же месяце Минюст внес господина Смольянинова в реестр иностранных агентов.

В перечень террористов и экстремистов также внесли экс-советника главы офиса президента Украины и блогера Алексея Арестовича. У попавших в реестр людей арестовывают счета в российских банках и замораживают имущество в стране.

Что происходит на 442-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».