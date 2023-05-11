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Коммерсантъ FM
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Алексей Арестович внесен в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг сообщил, что внес экс-советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес актера Артура Смольянинова (признан иностранным агентом), бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и депутата Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.

Перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму, Росфинмониторинг ведет на основании закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В реестр может попасть человек, подозреваемый, обвиняемый или осужденный по уголовным делам экстремистской или террористической направленности. Внесение в перечень влечет блокировку банковских счетов: с них не позволят снять более 10 тыс. руб. в месяц на себя и каждого члена семьи, не имеющего дохода.

Алексей Арестович ушел с поста советника главы офиса украинского президента после своего предположения о том, что попавшая 14 января в жилой дом в Днепре ракета могла быть сбита силами ПВО Украины. После этого в январе он выражал сомнение в «гарантированной победе» Украины в конфликте с Россией. В апреле господин Арестович заявил, что хотел бы видеть на посту главы украинского государства человека, который способен победить коррупцию, а также не исключил собственное выдвижение в президенты. По его словам, Владимир Зеленский сделать этого «до конца не смог».

Фото: Архив Алексея Арестовича

Фото: Архив Алексея Арестовича

Александр Кислов

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