Google представила планшет Pixel Tablet

Компания Google в рамках мероприятия Google I/O представила новый продукт — фирменный планшет Pixel Tablet, который дополнит линейку смартфонов Google Pixel. Продажи гаджета начнутся с 20 июня. Стоимость планшета составит от $499, вместе с устройством будут доступны и различные фирменные аксессуары, включая защитные стекла и чехлы.

11-дюймовый планшет получил экран с разрешением 2560х1600 точек, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Технически новинка повторяет смартфоны семейства Google Pixel 7, поскольку у них заимствованы процессор Google Tensor G2 с чипом безопасности Titan M2. Особенностью планшета стали адаптированные под более крупный экран и новые характеристики приложения Google, в которых используются в том числе технологии искусственного интеллекта.

В комплекте с планшетом будет поставляться док-станция Charging Speaker Dock. Аксессуар играет роль одновременно и дополнительного динамика, и зарядного терминала, и подставки, при установке на которую активируется специальный режим Hub Mode для управления «умным домом» и использования отдельных приложений Google. Pixel Tablet стал первым планшетом со встроенным Chromecast, что позволяет транслировать видео или музыку с телефона на планшет, когда он находится на док-станции.

Максим Вершинин