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Коммерсантъ FM
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В России в продаже появились терминалы Starlink

В России появились в продаже терминалы для доступа к спутниковому интернету компании Starlink. Оборудование предлагает, в частности, онлайн-магазин Miele.

Фото: iMiele

Фото: iMiele

Официально спутниковая сеть Starlink недоступна для жителей России, Афганистана, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Кубы, Китая, Северной Кореи и Сирии. В феврале был запущен тариф Starlink Global Roaming Service с ежемесячной платой $200, который позволяет подключиться к Starlink из любой точки Земли, включая страны, в которых компания не представлена.

Стоимость оборудования для спутникового интернета Starlink в России составляет от 659 тыс. руб. О стоимости и вариантах оплаты трафика не сообщается. При этом использование Starlink и сетей конкурирующей компании OneWeb в России может караться штрафом после внесения весной 2022 года соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Напомним, что с 2019 года иностранных спутниковых операторов в России обязали пропускать трафик через российскую наземную станцию. В итоге для предоставления доступа в интернет компании Илона Маска необходимо разрешение на использование частот от Государственной комиссии по радиочастотам, взаимодействие с ФСБ, Минсвязи и другими государственными органами.

Максим Вершинин

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