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Украинский диверсант поставил растяжку на женщину

Разведчик ВСУ осужден на 18 лет за мину, установленную в жилом доме

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) вынес приговор украинскому разведчику-саперу, который заминировал единственный подъезд жилого дома в Северодонецке гранатой на растяжке. Вернувшаяся домой женщина едва осталась жива после прогремевшего взрыва. Даже учитывая сотрудничество сапера со следствием и судом, ему назначили 18 лет строгого режима.

Сергей Гавриш во время проверки показаний на месте происшествия

Сергей Гавриш во время проверки показаний на месте происшествия

Фото: СК РФ

Сергей Гавриш во время проверки показаний на месте происшествия

Фото: СК РФ

Солдат Сергей Гавриш, родившийся в 1977 году в городе Новоград-Волынский Житомирской области Украинской ССР, как установили Следственный комитет России и надзирающая за ним военная прокуратура, проходил службу в ВСУ с самого начала специальной военной операции — 24 февраля 2022 года.

Попал Сергей Гавриш в одну из элитных частей Украины — 54-й отдельный разведывательный батальон, где занял должность разведчика-сапера.

В своем подразделении (войсковая часть А2076) Сергей Гавриш принял участие в боевых действиях в городе Северодонецке, которые завершились для него преступлением.

Как было установлено в Верховном суде ЛНР, где обвинение поддерживала Главная военная прокуратур России, в нарушение Женевской конвенции 1949 года и дополнительного протокола к ней, принятого в 1977 году, Сергей Гавриш «исполнил отданный ему преступный приказ об уничтожении мирного населения и повреждении объектов гражданской инфраструктуры».

Действуя, как сказано в материалах расследования, «умышленно и противоправно», а также «желая наступления общественно опасных последствий», в ночь на 18 июня солдат изготовил мину-растяжку из гранаты РГД-5, которую установил на первом этаже в дверном проеме в единственном подъезде дома №9 по Молодежной улице Северодонецка.

При этом, согласно его же показаниям, солдат допускал, что в доме могут быть мирные жители, которые должны находиться не под угрозой его опасных действий, а под покровительством как представителя власти во время вооруженного конфликта.

Около 11 часов женщина, проживающая в одной из квартир этого дома, проходя через дверь, активировала растяжку, что привело к взрыву. Пострадавшая получила минно-взрывную травму, а также осколочные ранения ног.

Украинский капитан осужден за наводку минометов на мирные цели

Оказавшись в плену, а затем и под следствием, солдат Гавриш полностью признал свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1. ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) УК РФ. Верховный суд ЛНР назначил ему 18 лет строгого режима.

Николай Сергеев

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