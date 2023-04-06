Беженцам запросили огня

Верховный суд ЛНР вынес первый приговор украинскому военнослужащему за преступление в отношении мирного населения с использованием беспилотного летательного аппарата. Капитан подразделения «Азов» (в РФ признано террористическим и запрещено) Владислав Мельник, действия которого под надзором Главной военной прокуратуры расследовал Следственный комитет России (СКР), получил 15-летний срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Мельник

Фото: СКР Владислав Мельник

Фото: СКР

Представший перед судом ЛНР Владислав Мельник из Винницы служил в звании капитана начальником разведки батальона оперативного назначения войсковой части 3018 (признанный террористическим и запрещенный в РФ «Азов» из 4-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины).

Как установил СКР, а потом доказал в суде представитель военной прокуратуры объединенной группировки войск в Донбассе, год назад, 10 апреля, капитан Мельник вместе с другими «азовцами» находился в луганском городке Рубежное.

Производя разведку местности с использованием квадрокоптера марки DJI MAVIC 3, он обнаружил группу мирных жителей возле домов №4 и №6 по улице 30 Лет Победы, пытающуюся покинуть Рубежное.

Чтобы напугать граждан, капитан передал координаты местности, где они находились, артиллеристам, которые обстреляли их осколочными минами из минометов БМ-82.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Буквально через пару дней капитан Мельник вместе с другими украинскими военнослужащими был захвачен в плен российскими войсками, с боями взявшими под контроль Рубежное.

Во время следствия и суда Владислав Мельник согласился с предъявленным ему обвинением по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Ему было назначено 15 лет строгого режима.

Николай Сергеев