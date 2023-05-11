Бастрыкин рассказал, как ВСУ готовили наступление на Донбасс в марте 2022 года

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что его ведомство находит подтверждения подготовки Киевом нападения на Донбасс в марте 2022 года с выходом на границы России. Речь идет о планах до начала спецоперации 24 февраля 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы проводим большую следственную работу на территориях Донбасса, Запорожской области, Херсонской области — в новых субъектах РФ. Мы сегодня можем смело утверждать, что есть документальные подтверждения, что в марте 2022 года украинская военщина готовила специальную военную операцию против Донбасса с выходом на границы РФ»,— сказал Александр Бастрыкин на конференции Конституционного суда (цитата по ТАСС).

Ранее Александр Бастрыкин заявлял, что с 2014 года были убиты 5 тыс. жителей Донбасса. Он обвинял в гибели мирных жителей Украину. Его сведения о количестве погибших расходятся с официальными данными ООН. По информации организации, с 24 февраля 2022 года в Донбассе погибло 4189 человек.

О том, что происходит на 442-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».