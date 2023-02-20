Бастрыкин: с 2014 года в Донбассе были убиты 5 тыс. человек

С 2014 года 9 тыс. жителей Донбасса получили ранения, 5 тыс. были убиты, сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. В гибели мирных жителей глава СКР обвинил украинскую сторону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Достоверно установленные и документально подтвержденные следствием факты прямо демонстрируют причастность высшего военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения Донбасса»,— рассказал Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По мнению главы СКР, у украинских пленных «нет никакого раскаяния», сами солдаты ВСУ применяют «запрещенные методы ведения войны», отрубают погибшим головы, чтобы их было невозможно опознать. По словам господина Бастрыкина, в России фигурантами уголовных дел о применении запрещенных средств и методов войны стали 680 украинских силовиков. 118 из них — это командиры и руководители ВСУ и Минобороны Украины.

Приведенные главой СКР данные о числе погибших жителей Донбасса расходятся с информацией ООН. По информации организации, с 24 февраля 2022 года в Донбассе погибло 4189 человек. На подконтрольных России территориях за год погиб 2221 человек. Общее число погибших мирных жителей на Украине по состоянию на 13 февраля 2023 года составляет 7199 человек (11 756 раненых).