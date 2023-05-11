Bentley анонсировала спецверсию моделей в честь двигателя W12

Компания Bentley анонсировала спецверсию моделей Edition 12, которая посвящена фирменному двигателю W12.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Bentley Flying Spur Speed Edition 12 Фото: Bentley Bentley Flying Spur Speed Edition 12 Фото: Bentley Bentley Flying Spur Speed Edition 12 Фото: Bentley Bentley Flying Spur Speed Edition 12 Фото: Bentley Следующая фотография 1 / 4 Bentley Flying Spur Speed Edition 12 Фото: Bentley Bentley Flying Spur Speed Edition 12 Фото: Bentley Bentley Flying Spur Speed Edition 12 Фото: Bentley Bentley Flying Spur Speed Edition 12 Фото: Bentley

Автомобили — кроссовер Bentayga, седан Flying Spur, купе Continental GT и кабриолет Continental GTC в спецверсии Speed — получили шильдики, особый цвет кузова Opalite, черный декор и черные 22-дюймовые колеса. В салоне черная обивка сочетается с контрастными вставками и особой «градиентной» прошивкой. На передней панели появилась гравировка с порядком работы цилиндров в двигателе.

Все модели оснащены 660-сильным 6-литровым бензиновым турбомотором W12 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Это самый мощный вариант двигателя для моделей Bentayga и Flying Spur, которые ранее имели 635-сильную версию агрегата. В комплекте с автомобилям покупатели получат масштабную модель W12, отлитую из того же алюминия, что и реальный силовой агрегат.

Тираж Bentley линейки Edition 12 составит 120 экземпляров каждой модели. Напомним, в апреле 2024 года британская марка завершит производство моторов W12, которые использовались компанией с 2003 года.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK