Компания Bentley снимает с производства двигатель W12, который выпускался с 2003 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 750-сильный W12 6.0 суперкара Bentley Mulliner Batur

Фото: Bentley 750-сильный W12 6.0 суперкара Bentley Mulliner Batur

Фото: Bentley

За 20 лет производства в Великобритании вручную будет собрано более 105 тыс. двигателей — последние экземпляры мотора выпустят в апреле 2024 года. Изготовление каждого двигателя W12 занимает 6,5 часов ручной работы команды мастеров, а затем моторы подвергаются трехчасовой стендовой проверке. Еженедельно один двигатель проходит расширенный цикл испытаний, а затем полностью разбирается для проверки.

По окончании сборки W12 все 30 квалифицированных специалистов, которые задействованы на производстве двигателей, пройдут переобучение на другие должности. Завод по производству двигателей W12 переориентируют на сборку гибридных силовых установок на основе двигателей V6 и V8.

Напомним, самым мощным вариантом 6-литрового двигателя W12 за 20-летнюю историю мотора стал 750-сильный вариант для лимитированного суперкара Bentley Mulliner Batur.

Максим Вершинин

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