«Как бы не навредить в результате "Грузинской мечте"»

Президент Грузии призвала ввести трехмесячные визы для россиян. Саломе Зурабишвили назвала провокацией указ своего российского коллеги Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и возобновлении авиасообщения с этой страной. Против этого выступила и оппозиция республики. В Тбилиси прошел немногочисленный митинг противников нововведений. При этом правительство и правящая партия «Грузинская мечта» решение Москвы поддержали. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет серьезной борьбы вокруг дальнейшего курса Грузии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Почти 11 лет назад — а именно 29 февраля 2012 года — тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили подписал указ об отмене визового режима для граждан России. Ранее он же заявил, что хочет наладить отношения с соседней страной — пусть приезжают туристы, бизнесмены и вкладывают деньги. При этом курс на евроинтеграцию остается.

Российская реакция была более чем прохладной. Произошедшее называли «исключительно пропагандистской акцией», дабы создать впечатление перед Западом. Что, мол, они разделяют дружественных россиян и, соответственно, недружественное руководство. Негласно считается, что тогда Америка настояла. Запад хотел с Россией как бы помягче, надеясь на либеральный курс тогдашнего правительства. Но, как видно, не случилось.

Еще нужно напомнить, что визовый режим для Грузии был введен российской стороной аж в 2000 году. Не будем более углубляться в историю, но известный факт, что отношения между нашими странами, скажем так, на современном этапе никогда не были безоблачными.

Между тем возвращаемся в наши дни. Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, а также возобновил авиасообщение, отмененное в 2019 году после очередного обострения. И вот интересно: нынешний президент Саломе Зурабишвили назвала эти действия «очередной российской провокацией». Что-то это все напоминает, не правда ли?

Важно при этом отметить, что президент в соседней стране обладает исключительно представительскими функциями. У власти же фактически находится партия «Грузинская мечта», которую называют откровенно пророссийской.

Не будем обсуждать все аспекты. Конечно, простым людям происходящее должно понравиться, хотя, с другой стороны, как посмотреть. Как бы то ни было, России нынче очень нужны союзники и друзья, тем более по соседству. В 2024 году в Грузии пройдут парламентские выборы, и может статься, что мечта не сбудется — пророссийская правящая партия с одноименным названием проиграет. Тогда и «безвиз» не поможет — Грузия рискует отколоться окончательно. Хотя и этот вопрос тоже спорный. Почему? Потому что с Россией вполне можно дружить, будучи членом ЕС и даже НАТО, пусть и теоретически.

В итоге найдется тот, кто спросит: Москва искренне хочет дружить, нет ли здесь подвоха? Не намереваются ли они Грузию таким образом поглотить? А вдруг это не дружба, а сплошь политика? Как бы не навредить в результате «Грузинской мечте» в прямом и переносном смыслах. Тем более история, как видим, имеет тенденцию повторяться. Сначала одни отменяют визы, потом другие, а в отношениях что-то все равно потом не ладится.

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