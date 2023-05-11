Сносное предложение

До конца 2023 года в центре Белгорода, как планируют в облправительстве, начнется снос послевоенных жилых домов под возведение общественно-делового квартала «Белый квартал». По проекту там будут построены офисные помещения, куда власти рассчитывают привлечь ведущие компании, торговые галереи, концертный зал и другие объекты. Участие в проекте позиционируют как привилегию — бизнес, который не ушел из приграничного региона и доказал «активную поддержку спецоперации», сможет принять участие в застройке 60 тыс. кв. м. Участники рынка оценивают стоимость проекта в пределах 4,5 млрд руб. Представители крупного белгородского бизнеса говорят, что не заинтересованы в переезде. Эксперты отмечают, что предложение на рынке коммерческой недвижимости региона и без того превышает спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перестройка исторического центра Белгорода может потребовать 4,5 млрд рублей

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области Перестройка исторического центра Белгорода может потребовать 4,5 млрд рублей

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

О предварительных параметрах застройки на месте жилых домов на Свято-Троицком бульваре в Белгороде на недавней встрече с журналистами рассказали советник губернатора Вячеслава Гладкова Артем Алексеев и главный инженер ООО «Институт Ленгипрогор» Юрий Перелыгин. Эта организация готовила концепцию «Белого квартала».

По их данным, на участке площадью 6,7 га в границах Свято-Троицкого бульвара, проспекта Славы и улицы 50-летия Белгородской области планируется строительство порядка 60 тыс. кв. м офисов и общественных пространств. В частности, концепция включает благоустройство «событийной площади» и установку «арт-объектов», возведение концертного зала, «научно-образовательного центра» и торговой галереи — всего порядка десяти зданий высотой шесть-девять этажей. Также планируется строительство платной подземной парковки на 1 тыс. машино-мест, а собственно Свято-Троицкий бульвар авторы концепции предлагают перенести в туннель под застройкой.

Под деловую зону, как сообщил Артем Алексеев, предполагается отвести половину «Белого квартала» — порядка 30 тыс. кв. м. Власти намерены реализовать схему, в рамках которой местным компаниям будут давать участок земли в центре и разрешать строительство офисного здания в соответствии с единым дизайн-регламентом. «Все строится в общем белом стиле, возможно, с облицовкой камнем, похожим на фасады зданий в центре Севастополя. И везде — зеленая кровля»,— пояснил господин Алексеев.

Расходы на строительство и проектировку офисов будут ложиться на заинтересовавшийся бизнес, источники финансирования общественных пространств не раскрываются. Советник губернатора презентовал участие в проекте как привилегию для ведущих компаний, которые «в сложный период не покинули регион и не отказались от планов по развитию в нем». Также бизнесу, по его словам, нужно будет доказать, что он «поддерживает специальную военную операцию».

Объем инвестиций в проект господа Алексеев и Перелыгин называть не стали, отметив, что «идет сбор информации»: «По каждому лоту будет отдельно определяться инвестор, а также те, кто его проектирует и строит».

На сегодняшний день готова лишь концепция планировки «Белого квартала», проектно-сметная документация и бизнес-параметры будут определены позднее. Однако власти уже начали расселять жителей находящихся на территории будущей застройки двухэтажных послевоенных домов и готовить их к сносу. Как сообщил Юрий Перелыгин, до конца мая на участке начнутся археологические раскопки — до революции здесь располагались постройки Белгородского Свято-Троицкого мужского монастыря, история которого начинается с 1593 года. Изыскания будут происходить одновременно со сносом ветхого фонда, они займут около года. Конечные параметры застройки будут зависеть от находок археологов, сказал архитектор.

Чем известны авторы «Белого квартала» Институт урбанистики «Ленгипрогор» реализовал проект реновации исторической застройки «130-й квартал» в Иркутске. Это общественная территория, на которой расположены несколько десятков памятников архитектуры, вписанных в современное пространство. Также «Ленгипрогор» готовил масштабный проект реконструкции набережных в Томске, который впоследствии был закрыт.

«Восстанавливать мужской монастырь — не наша задача. Наша — сделать пространство, которое хотя бы раз в неделю будет интересно каждому белгородцу. А еще оно должно само себя окупать и приносить налоги в бюджет,— рассказал господин Перелыгин.— Культурный слой будем музеефицировать, сохраним, если будет за что зацепиться».

Господин Перелыгин заверил, что сегодняшние жилые здания на Свято-Троицком бульваре «не представляют никакой ценности». «Это типовые послевоенные дома, которые нужно было быстро слепить. Они вообще были рассчитаны на 20–25 лет, а сегодня стоят зачуханные, заплесневелые. В Петербурге перестраиваются сразу шесть таких зон. И здесь через пять лет будет самое известное место Белгорода»,— заключил архитектор.

Один из планируемых объектов, концертный зал, будет вплотную примыкать к офису митрополии и церкви Троицы Живоначальной. Впрочем, по данным «Ъ-Черноземье», проект застройки «на каждом этапе» согласовывался с белгородским митрополитом Иоанном и у представителей РПЦ нет претензий к концепции. Для верующих планируют предусмотреть возможность бесплатной стоянки на паркинге в дни больших праздников.

В течение 2023 года власти будут заниматься расселением ветхих домов на месте постройки, договариваться с жителями и владельцами коммерческой недвижимости в них, «в том числе судебным способом», заключил господин Алексеев. Однако несколько двухэтажек, в которых уже успели сделали капремонт, останутся внутри «Белого квартала». «Капитальные сооружения в достойном состоянии не расселить, здесь не Москва, здесь бы никто этого не простил»,— отметил господин Перелыгин.

Опрошенные «Ъ-Черноземье» представители крупного белгородского бизнеса пока не заинтересованы переносить свои штаб-квартиры или часть офисов в «Белый квартал» и не получали таких предложений от властей. «У нас есть свой современный комфортный офис, в нем уже созданы хорошие условия для сотрудников. Переезд не входит в наши планы»,— сказал владелец аграрного холдинга «Приосколье» Геннадий Бобрицкий. Тем не менее он считает, что проект может быть актуален для «небольших компаний, которые нуждаются в арендной площади в центре Белгорода». В холдинге «Агро-Белогорье» Владимира Зотова сказали «Ъ-Черноземье», что участвовать в проекте «Белого квартала» «не планируют». В группе «Эфко» назвали переезд «маловероятным». Глава кондитерской группы компаний «Славянка» Сергей Гусев сказал, что не получал предложений по участию в проекте, поэтому не готов прокомментировать его.

Исполнительный директор агентства «Этажи» в Белгороде Денис Домрачев отмечает, что на региональном рынке коммерческой недвижимости «уже сегодня есть достаточное предложение по аренде офисов». «В Белгороде в последнее время появилось немало свободных интересных помещений и зданий, а стоимость аренды, напротив, стала несколько ниже. Это связано с тем, что у многих объектов меняются собственники — некоторые бизнесмены сворачивают проекты в приграничном регионе и продают недвижимость. Но ликвидные объекты быстро уходят с рынка и находят новых владельцев, заинтересованных в поиске арендаторов. В условиях снижения цен у компаний, которые раньше не могли позволить себе хороший офис, есть достаточное пространство для выбора, поэтому спрос не сокращается»,— рассказал господин Домрачев.

Глава воронежской девелоперской ГК «Бик» Дмитрий Большаков оценивает стоимость возведения общественно-делового центра площадью порядка 60 тыс. кв. м в пределах 4,5 млрд руб. исходя из «сегодняшней себестоимости строительства» в 70–80 тыс. руб. за квадратный метр помещения с предчистовой отделкой.

«Даже половина от планируемого ввода под офисы — это достаточно большой объем коммерческой недвижимости для Белгорода. Но мне кажется, что в среднесрочной перспективе проект может найти своих участников и стать востребованным. Сам по себе Белгород достаточно насыщен крупными предприятиями и инвестиционно востребован, хотя сейчас деловая привлекательность этого региона объективно упала из-за фактора спецоперации. Но она когда-то закончится»,— заключил бизнесмен.

Сергей Калашников