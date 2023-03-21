Сам себе КРТ

Благодаря заключению договоров на комплексное развитие территорий (КРТ) без торгов и обязательств по расселению и сносу ветхого жилья Белгородская область стала одним из лидеров по применению этого механизма застройки в стране. В регионе в 2022 году было заключено 11 таких контрактов. По ним до 2036 года в Белгороде, Белгородском районе и Старооскольском городском округе может появиться 1,3 млн кв. м. Причем основной упор может быть сделан не на традиционное для области индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), а на многоквартирные дома (МКД). По оценке участников рынка, вложения застройщиков могут составить от 70 до 80 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белгородские власти одобрили инициативы местных строителей по комплексному развитию территорий

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Белгородские власти одобрили инициативы местных строителей по комплексному развитию территорий

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О развитии механизма КРТ в Белгородской области на оперативном совещании в конце февраля рассказала региональный министр строительства Оксана Козлитина. По ее словам, в 2022 году было заключено 11 договоров, которые могут быть реализованы в течение семи лет, их градостроительный потенциал составляет 956 тыс. кв. м жилья.

По данным Минстроя РФ, регион является одним из лучших в России по использованию механизма КРТ. В 2022 году здесь было заключено 12 таких (один аукцион на участок в Старом Осколе провел институт жилищного развития «Дом.РФ», его победителем стала воронежская компания BM-Group) договоров. Это четвертый показатель среди всех субъектов РФ — больше только в Тюменской (13), Кировской (14) и Московской (48) областях.

Такого успеха, выяснил «Ъ-Черноземье», белгородским властям удалось добиться за счет заключения договоров по инициативе правообладателя, то есть застройщиков, без обязательств по сносу старого жилья и расселению собственников. В этом случае не требуется проведения торгов на условиях властей. Иной подход - с торгами и расселением - пока у девелоперов Черноземья не пользуется популярностью: не считая белгородского конкурса, из 12 ранее заявленных аукционов в макрорегионе победители нашлись в четырех: два в Липецкой области (оба успешно прошли со второго раза), по одному в Воронежской и Орловской (с третьего раза).

В белгородском облправительстве рассказали «Ъ-Черноземье», что 11 договоров КРТ заключены с десятью застройщиками. Они обязались возвести на 206,2 га в Белгороде, Белгородском районе и Старооскольском городском округе 1,3 млн кв. м недвижимости: 960 тыс. жилья и 355 тыс. нежилых помещений. Реализация запланирована на 2025–2036 годы.

Основной объем жилья будет в сегменте МКД — 1,2 млн кв. м. Еще 75 тыс. кв. м планируется ИЖС и блокированной застройки (малоэтажные однотипные дома с общими боковыми стенами). Как правило, КРТ предполагает и строительство соцобъектов. Они заявлены не во всех проектах, но в целом в рамках договоров планируются четыре детсада, три школы и еще два неких образовательных учреждения, четыре спортивных центра и одна поликлиника. Часть объектов будет возведена за счет застройщиков.

Крупный объем получило АО специализированный застройщик (СЗ) «Дирекция Юго-Западного района». Принадлежащая региону компания возводит МКД и ИЖС. В микрорайоне Новосадовый-41 поселка Новосадовый Белгородского района застройщик намерен на 5 га построить 41 дом блокированного типа общей площадью 15,6 тыс. кв. м.

Куда более масштабные планы на освоение микрорайона Жемчужина в Белгороде. Здесь под застройку 929,5 тыс. кв. м (650,7 тыс. жилья и 278,8 тыс. нежилых помещений) отданы 94,8 га. Тип жилья и число домов станут известны «после утверждения» документации по планировке территории. Но здесь также будет крупное социальное строительство: два «детских образовательных учреждения» на 350 детей, две школы на 1,1 и 1,2 тыс. человек, детсад на 280 мест, поликлиника на 550 посещений в смену, школа единоборств и академия детского баскетбола.

Структуры корпорации ЖБК-1 заключили два договора. ООО СЗ «ЖБК-Северный» планирует строительство на 6,7 га в Белгороде в границах Свято-Троицкого бульвара, проспекта Славы и улицы 50-летия Белгородской области 57,4 тыс. кв. м. Причем, из данных облправительства следует, что это будут только нежилые помещения. ООО СЗ «ЖБК-Репное» планирует в Репном Белгородского района возвести на 13,9 га 25 МКД, под жилье будет отведено 80,1 тыс. кв. м, а под коммерческие площади — 7,3 тыс. Также за счет застройщика здесь запланированы детсад и «общественный/спортивный» центр.

Еще два договора заключил предприниматель Алексей Неледва. ООО «Квартал», в котором ему принадлежит 50% и которым он руководит, планирует застроить 19,8 га в микрорайоне Северная Звезда поселка Северный Белгородского района. Здесь могут появиться 32 МКД и девять таунхаусов общей площадью 108,1 тыс. кв. м (98,04 тыс. жилья и 10,04 тыс. нежилых помещений), а также спортивный центр и детсад. Социальные объекты застройщик возведет за свой счет. Как ИП Алексей Неледва в том же муниципалитете, но уже в микрорайоне Тавровском села Никольского заключил договор на строительство на 5,4 га 17 домов блокированного типа площадью 11,3 тыс. кв. м.

Два договора заключены на МКД. ООО СЗ «Веголос» с крымскими корнями уже начало осваивать 6,5 га на улице Донецкой в Белгороде. Здесь планируется девять домов общей площадью 27,1 тыс. кв. м. Из них на жилье придется 25,9 тыс., еще 1,1 тыс. отданы под нежилые помещения. В поселке Дубовое Белгородского района ООО «СЗ Брик керамикс» планирует построить на 3,7 га три дома площадью 30 тыс. кв. м (29 тыс. жилья и 1 тыс. коммерческой недвижимости).

Еще два проекта ИЖС заявлены в Репном. ИП Вита Рехачева (она же Конопко) на 3,3 га в микрорайоне Дубовка хочет построить 7,7 тыс. кв. м жилья — 82 в рамках ИЖС и еще 15 домов блокированного типа. ООО «ТЛ агро» в границах закрытой агрофирмы «Дубовое» на 3,7 га намерено возвести 33 индивидуальных дома общей площадью 4 тыс. кв. м.

Единственный старооскольский проект — коттеджный поселок Рублево Алексея Чеснокова. Инвестор планирует на 43,6 га построить 234 в рамках ИЖС общей площадью 36,6 тыс. кв. м (33,3 тыс. жилья и 3,2 тыс. коммерческих площадей). Ранее стоимость этого проекта власти оценивали в 113,5 млн руб., из которых 60 млн должен вложить застройщик и еще 53,5 млн — муниципалитет (средства направят на дороги). Кроме того, здесь планируются школа и детсад.

Этажность домов и численность жителей рассчитываются по правилам землепользования и застройки и правилам градостроительного проектирования, пояснили «Ъ-Черноземье» в облправительстве. Инвестиции в проекты власти не оценили, так как их объем с учетом затрат застройщиков «еще не определен». При этом на строительство инфраструктуры в микрорайонах Северная Звезда, Жемчужина и Южный планируется привлечь 2,6 млрд руб. инфраструктурных бюджетных кредитов.

Источники «Ъ-Черноземье» на белгородском строительном рынке ранее оценивали 1 кв. м ИЖС с учетом земельного участка в 89 тыс. руб. Таким образом, в строительство почти 75 тыс. кв. м может быть вложено 6,5–7 млрд руб.

По оценке главы воронежской строительной ГК «Бик» Дмитрия Большакова, себестоимость квадратного метра в многоквартирном строительстве составляет 55–60 тыс. руб. Соответственно, планируемые 1,2 млн кв. м жилья и коммерческой недвижимость могут стоить девелоперам от 68 до 75 млрд руб. Но, подчеркнул господин Большаков, это очень приблизительная оценка. «Себестоимость строительства сильно зависит от стоимости земли и стоимости технологического присоединения к инженерным сетям. Где-то участок может обойтись в десятки миллионов, а где-то — в сотни. В одном месте подключение к сетям потребует нескольких миллионов, в другом — нескольких десятков миллионов»,— пояснил девелопер.

В 2023 году власти планируют заключить еще пять договоров КРТ на строительство 340 тыс. кв. м жилья сроком на четыре-пять лет. В облправительстве пояснили «Ъ», что документация по ним еще в разработке, а информация может быть предоставлена только после заключения контрактов.

Александр Прытков