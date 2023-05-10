Правительству Германии напомнили о мигрантах

Германия рассматривает возможность введения пограничного контроля на своих границах. Такая мера обсуждалась в среду в Берлине на встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца с лидерами федеральных земель. Цель внутригерманского саммита — способствовать предотвращению нового миграционного кризиса в ФРГ. Однако избежать нового обострения давней проблемы вряд ли удастся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер

Фото: Michele Tantussi, Reuters Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер

Фото: Michele Tantussi, Reuters

В среду в германской столице состоялась встреча в верхах — правда, на уровне не лидеров стран Евросоюза, а представителей государственной власти ФРГ и глав 16 федеральных земель. Последние, согласно германскому законодательству, наделены широкими полномочиями и в своих контактах с правительством страны подчас выступают вовсе не с позиции подчиненных.

В последние несколько лет региональным властям пришлось затянуть пояса — то пандемия, то помощь Киеву и подорожавший газ. Но теперь при обсуждении «новой старой» угрозы — миграционного кризиса — они настроены самым решительным образом. Власти земель не скрывают: миграционный кризис в ФРГ, о котором в мировой прессе активно говорили в 2016–2017 годах, никуда не делся. И денег на его урегулирование не хватает.

Еще несколько лет назад тогдашний глава МВД Хорст Зеехофер называл миграцию «матерью всех политических проблем» в Германии. Если в начале 2000-х число заявок на предоставление убежища обычно не превышало 100 тыс. в год, то в 2010-х показатели стали стремительно расти: 125 тыс. в год, 202 тыс., 476 тыс… Пиком стал 2016 год — 745 тыс. заявок. К 2020 году, не без помощи пандемии COVID-19, эта цифра существенно снизилась, но теперь снова растет.

Так, статистика за прошлый год говорит о рекордных показателях с 2016 года. По официальным данным, 217 тыс. человек обратились за убежищем впервые, еще 26 тыс.— повторно. В общей сложности, включая удовлетворенные ранее заявки, это значит, что к концу года в ФРГ было 1,3 млн беженцев или кандидатов на получение убежища. И это без учета переселившихся в ФРГ 1,07 млн украинцев, которые проходили по собственной процедуре предоставления временной защиты, а не как беженцы. И всем этим людям необходимо жилье, средства на существование, а главное — понимание, что с ними делать дальше.

В этом году показатели иммиграции не уменьшатся. Символический рубеж в 100 тыс. заявок преодолен уже за первые четыре месяца этого года. Среди заявителей преимущественно сирийцы, афганцы и турки, но есть и около 3,5 тыс. россиян.

Der Spiegel прогнозирует, что к концу года может быть преодолен рубеж и в 300 тыс. человек.

Другие страны Евросоюза «отстают», но тенденция та же. Только за первый квартал этого года приток мигрантов через Средиземное море увеличился на 300% по сравнению с прошлым годом. «ЕС находится на пороге нового миграционного кризиса»,— констатировал глава крупнейшей фракции Европарламента немец Манфред Вебер, уличив Брюссель в неэффективности политики на этом направлении. И подобная критика — в связи с неготовностью властей решать очевидно существующую проблему — так же применима и к родной стране господина Вебера.

В этих условиях действующий министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер уже призвала ужесточить проверку претендентов на убежище на внешних границах ЕС и одновременно, чтобы разгрузить пограничников, упростить въезд квалифицированных мигрантов из «безопасных» стран. А на саммите в среду обсуждались меры, принять которые можно на уровне Германии.

Во-первых, это ужесточение погранконтроля на границах ФРГ, прежде всего с Австрией. Такая мера противоречит духу и букве Шенгенских соглашений и по-хорошему требует согласования с соседними странами, так что в документе она сформулирована расплывчато. Но предусмотреть такую возможность накануне летнего наплыва беженцев участники берлинского саммита согласились. Во-вторых, это системный пересмотр финансирования беженцев с учетом роста их общего числа. Необходимо определиться, какие суммы выделяет федеральный центр, а какие — земли. Среди вопросов — как будут выделяться выплаты, что надо делать для интеграции беженцев и особенно — как поступать с несовершеннолетними заявителями, коих становится все больше.

Правда, все эти шаги означают рост бюджетных расходов. А прошлогодний бюджет на решение миграционных вопросов, по данным немецких СМИ, уже составил порядка €27 млрд. Около €12 млрд пошли на работу за рубежом, в «странах исхода». Еще €15 млрд получили федеральные земли. Однако для содержания и интеграции беженцев таких сумм уже явно недостаточно.

Галина Дудина