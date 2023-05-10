Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительству Германии напомнили о мигрантах

Региональные лидеры потребовали от Берлина не скупиться на расходы

Германия рассматривает возможность введения пограничного контроля на своих границах. Такая мера обсуждалась в среду в Берлине на встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца с лидерами федеральных земель. Цель внутригерманского саммита — способствовать предотвращению нового миграционного кризиса в ФРГ. Однако избежать нового обострения давней проблемы вряд ли удастся.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер

Фото: Michele Tantussi, Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер

Фото: Michele Tantussi, Reuters

В среду в германской столице состоялась встреча в верхах — правда, на уровне не лидеров стран Евросоюза, а представителей государственной власти ФРГ и глав 16 федеральных земель. Последние, согласно германскому законодательству, наделены широкими полномочиями и в своих контактах с правительством страны подчас выступают вовсе не с позиции подчиненных.

В последние несколько лет региональным властям пришлось затянуть пояса — то пандемия, то помощь Киеву и подорожавший газ. Но теперь при обсуждении «новой старой» угрозы — миграционного кризиса — они настроены самым решительным образом. Власти земель не скрывают: миграционный кризис в ФРГ, о котором в мировой прессе активно говорили в 2016–2017 годах, никуда не делся. И денег на его урегулирование не хватает.

Еще несколько лет назад тогдашний глава МВД Хорст Зеехофер называл миграцию «матерью всех политических проблем» в Германии. Если в начале 2000-х число заявок на предоставление убежища обычно не превышало 100 тыс. в год, то в 2010-х показатели стали стремительно расти: 125 тыс. в год, 202 тыс., 476 тыс… Пиком стал 2016 год — 745 тыс. заявок. К 2020 году, не без помощи пандемии COVID-19, эта цифра существенно снизилась, но теперь снова растет.

Евросоюз взобрался на новый миграционный пик

Так, статистика за прошлый год говорит о рекордных показателях с 2016 года. По официальным данным, 217 тыс. человек обратились за убежищем впервые, еще 26 тыс.— повторно. В общей сложности, включая удовлетворенные ранее заявки, это значит, что к концу года в ФРГ было 1,3 млн беженцев или кандидатов на получение убежища. И это без учета переселившихся в ФРГ 1,07 млн украинцев, которые проходили по собственной процедуре предоставления временной защиты, а не как беженцы. И всем этим людям необходимо жилье, средства на существование, а главное — понимание, что с ними делать дальше.

В этом году показатели иммиграции не уменьшатся. Символический рубеж в 100 тыс. заявок преодолен уже за первые четыре месяца этого года. Среди заявителей преимущественно сирийцы, афганцы и турки, но есть и около 3,5 тыс. россиян.

Der Spiegel прогнозирует, что к концу года может быть преодолен рубеж и в 300 тыс. человек.

Другие страны Евросоюза «отстают», но тенденция та же. Только за первый квартал этого года приток мигрантов через Средиземное море увеличился на 300% по сравнению с прошлым годом. «ЕС находится на пороге нового миграционного кризиса»,— констатировал глава крупнейшей фракции Европарламента немец Манфред Вебер, уличив Брюссель в неэффективности политики на этом направлении. И подобная критика — в связи с неготовностью властей решать очевидно существующую проблему — так же применима и к родной стране господина Вебера.

В этих условиях действующий министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер уже призвала ужесточить проверку претендентов на убежище на внешних границах ЕС и одновременно, чтобы разгрузить пограничников, упростить въезд квалифицированных мигрантов из «безопасных» стран. А на саммите в среду обсуждались меры, принять которые можно на уровне Германии.

Что показали выборы в парламент Берлина в феврале 2023 года

Во-первых, это ужесточение погранконтроля на границах ФРГ, прежде всего с Австрией. Такая мера противоречит духу и букве Шенгенских соглашений и по-хорошему требует согласования с соседними странами, так что в документе она сформулирована расплывчато. Но предусмотреть такую возможность накануне летнего наплыва беженцев участники берлинского саммита согласились. Во-вторых, это системный пересмотр финансирования беженцев с учетом роста их общего числа. Необходимо определиться, какие суммы выделяет федеральный центр, а какие — земли. Среди вопросов — как будут выделяться выплаты, что надо делать для интеграции беженцев и особенно — как поступать с несовершеннолетними заявителями, коих становится все больше.

Правда, все эти шаги означают рост бюджетных расходов. А прошлогодний бюджет на решение миграционных вопросов, по данным немецких СМИ, уже составил порядка €27 млрд. Около €12 млрд пошли на работу за рубежом, в «странах исхода». Еще €15 млрд получили федеральные земли. Однако для содержания и интеграции беженцев таких сумм уже явно недостаточно.

Галина Дудина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...