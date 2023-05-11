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Коммерсантъ FM
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Сигаретам ищут марки

Производитель Davidoff в России расширяет портфель брендов

Четвертый производитель сигарет в России «Интернэшнл Тобакко Групп», проданный британской Imperial Brands связанным с дистрибутором «Мегаполис» бизнесменам, задумался о расширении портфеля. В дополнение к таким маркам, как Davidoff и West, компания может начать выпуск сигарет Manchester, которые развивает компания из Дубая. Продвижение новых продуктов на рынке возможно только за счет цены и широкой дистрибуции, отмечают эксперты.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Крупный производитель табачных изделий «Интернэшнл Тобакко Групп Волга» в апреле зарегистрировал серию деклараций о соответствии для выпуска сигарет под брендом Manchester, следует из реестра Росаккредитации. Ассортимент включает наименования Classic Gold, Classic Blue, Classic Red и Silver. А в феврале другая структура компании «Интернэшнл Тобакко Групп» зарегистрировала доменные имена со словом Manchester. В «Интернэшнл Тобакко Групп» комментарий не предоставили.

«Интернэшнл Тобакко Групп» — бывшее российское подразделение британского табачного концерна Imperial Brands, который продал местный бизнес в апреле 2022 года. Сейчас по 75% «Интернэшнл Тобакко Групп» и «Интернэшнл Тобакко Групп Волга» владеет Николай Тяка, который считается партнером одного из основателей крупного в РФ табачного дистрибутора «Мегаполис» Игоря Кесаева. По 15% принадлежит другому основателю «Мегаполиса» Сергею Кациеву. Компания управляет фабрикой в Волгограде мощностью 40 млрд сигарет в год, портфель брендов включает марки Davidoff, West, Jade, P&S, «Максим». В 2022 году выручка «Интернэшнл Тобакко Групп» выросла на 3,3%, до 72,2 млрд руб., чистая прибыль была 11,1 млрд руб.

Дистрибуцией сигарет Manchester занимается основанная в 2000 году в Дубае Adam General Trading LLC, а владеет брендом JSS Tobacco Ltd, сказано на сайте марки. География продаж включает страны Ближнего Востока, Африки, Азии и Океании. Британская BBC со ссылкой на исследование KPMG называла Manchester самой популярной маркой среди сигаретных брендов, продающихся в Австралии в 2013 году нелегально. Главный редактор информагентства «Русский табак» Максим Королев говорит, что Manchester представлен на международных выставках и может быть создан для рынков вне ОАЭ. «Интернэшнл Тобакко Групп», вероятно, получила лицензию на использование марки в России, отмечает он. В Adam General Trading на вопросы “Ъ” также не ответили.

Руководитель «Бизнес Аналитики» Андрей Стерлин говорит, что пока Manchester, видимо, импортируется в Россию с помощью серых схем. Текущую долю марки на российском рынке эксперт оценивает в 0,05–0,1%, отмечая, что для бренда, реализуемого без официальной дистрибуции, это «неплохой результат». По данным оператора системы маркировки ЦРПТ, в 2022 году в России было продано 7,73 млрд условных упаковок сигарет против 7,74 млрд годом ранее. Как отмечает господин Стерлин, для «Интернэшнл Тобакко Групп» Manchester должно стать неплохим пополнением портфеля, так как у марки уже есть известность, а «Мегаполис» может заметно расширить дистрибуцию.

«Бизнес Аналитика» оценивает долю брендов «Интернэшнл Тобакко Групп» на российском рынке примерно в 4–5%. JTI (марки Winston, Camel и др.) по итогам 2022 года занимала 36,6%, Philip Morris (PMI; Marlboro, Parliament) — 31,1%, British American Tobacco (BAT; Dunhill, Kent) — 23,6%, сказано в материалах этих компаний. Как отмечает Андрей Стерлин, «Интернэшнл Тобакко Групп» может быть больше заинтересована в расширении портфеля, а конкуренты могут усиливать существующие марки. NielsenIQ в 2022 году отмечал рост доли Chesterfield (PMI) и Camel. В российских JTI, PMI и BAT комментарии не предоставили.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев говорит, что в «Мегаполисе», вероятно, видят нишу для нового бренда, но, учитывая фактический запрет на любые маркетинговые активности на рынке, продвижение возможно только за счет привлекательной цены и представленности в магазинах. По его словам, на рынке сигарет обычно сильна приверженность тем или иным брендам, но с учетом роста цен и стремления к экономии может расти доля потребителей, готовых пробовать новое.

Анатолий Костырев

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