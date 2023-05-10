Пригожин: ЧВК «Вагнер» продолжит наступление в Бахмуте

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК продолжают наступление в Бахмуте (Артемовске). При этом он подчеркнул, что ждет от министерства обороны России решения по выдаче боеприпасов и вооружения ЧВК «Вагнер» «в необходимом количестве». Ранее он заявил, что бойцы ЧВК покинут город, если проблема снарядного голода не будет решена.
Евгений Пригожин
Фото: @concordgroup_official
«ЧВК "Вагнер" продолжает наступление в Бахмуте и ожидает решения по выдаче боеприпасов и вооружения в необходимом количестве»,— приводит слова господина Пригожина его пресс-служба.
Также основатель ЧВК пояснил, что эффективность наступательных действий «Вагнера» на Артемовском направлении в последнее время снизилась. Более того, по словам Евгения Пригожина, существует серьезный риск окружения ЧВК «Вагнер» в Бахмуте в результате провала флангов. «Фланги уже трещат и проваливаются»,— добавил он.
В случае отсутствия необходимого количества боеприпасов вооруженные силы Украины получат существенное преимущество и «начнут уничтожать ЧВК "Вагнер"», добавил господин Пригожин.
5 мая Евгений Пригожин объявил, что 10 мая бойцы его ЧВК покинут позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов и высоких потерь, а также раскритиковал Минобороны. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Владимиру Путину передислоцировать подразделения спецназа «Ахмат» на позиции ЧВК «Вагнер».
8 мая Рамзан Кадыров заявил, что недосказанность с командованием ЧВК осталась, но пообещал разобраться. Вчера, 9 мая, Евгений Пригожин рассказал, что Владимир Путин узнал о снарядном голоде у ЧВК «Вагнер» и распорядился «обеспечить полностью всю потребность». Однако, по словам Евгения Пригожина, ЧВК получила только 10% запрашиваемого количества боеприпасов. При этом он пояснил, что в ближайшие дни покидать позиции на артемовском направлении бойцы «Вагнера» не намерены. По его оценкам, в городе осталось занять два километра территории.
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