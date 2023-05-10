«НАТО обступает Россию»

МИД Японии и генсек НАТО Йенс Столтенберг официально подтвердили общее намерение открыть первый в азиатском регионе офис Североатлантического альянса. Речь о вступлении Токио в структуру блока не идет. Обсуждается лишь вопрос сотрудничества и партнерства в разных сферах деятельности. Москва, в свою очередь, отреагировала негативно. Политического обозревателя “Ъ FM” Дмитрия Дризе подобное развитие событий не удивляет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси официально подтвердил, что вопрос открытия в стране офиса НАТО находится в процессе обсуждения. Это не демарш, действие не направлено против каких-то определенных стран — просто в результате всего происходящего вокруг Украины меняется мировой порядок в целом. И Тихоокеанский регион не исключение. Стабильности в мире — той, что была раньше, — становится все меньше. А может быть, ее вообще больше нет.

Как бы то ни было, все это требует соответствующей реакции. Поэтому приходится обсуждать такие меры, как открытие первого в Азии офиса альянса. Произойти это может уже в 2024 году. Генсек организации Йенс Столтенберг ранее заявлял, что НАТО не намерено становиться глобальной структурой и не будет принимать новых членов из других районов мира. Тем не менее различные варианты сотрудничества или партнерства возможны.

Более того, сегодня намерения стать глобальным альянсом нет, но где гарантия, что завтра оно не появится? Кто мог представить, что Швеция и Финляндия захотят оперативно в него вступить. И — даже страшно подумать — Украина в некой перспективе вполне может оказаться во вражеском блоке. Это также уже не видится абсолютной фантастикой. Почему бы и Японии не пойти по тому же пути? Или можно создать какое-нибудь новое объединение с участием западных армий.

Вот, например, появились сообщения о том, что Япония и Южная Корея хотят подключиться к американской системе слежения, дабы получать оперативную информацию о баллистических ракетах КНДР.

Если говорить простым языком, в Токио обеспокоены активностью России, Китая, а также Северной Кореи.

Конфликты имеют свойства расползаться — даже на десятки тысяч километров от эпицентра. Сейчас только ленивый не говорит о реформе действующих мировых структур. В том числе НАТО, которое, как и ООН, устарело и давно нуждается в переформатировании.

Не вызывает никакого удивления, что государства, которые идеологически относятся к западному миру, хотят себя как-то обезопасить, потому что видят новые угрозы, и Япония здесь не исключение. Нужно напомнить, что еще какие-то пять лет назад соседи были готовы активно дружить и сотрудничать с Москвой, а сейчас офис Североатлантического альянса открывают. И это уже никого не удивляет.

Но так невольно получается, что НАТО как бы обступает Россию — не только с запада, но и с востока. И это тоже раньше выглядело как абсолютная фантастика. Самое главное, что это только начало. Впереди, видимо, новые подобные сюрпризы. К слову, в эти дни в Брюсселе встречаются начальники натовских штабов, чтобы обсудить меры против основных угроз. Таковых на сегодня две: Россия и проникновение неких террористических групп.

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