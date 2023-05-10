Фигуранта дела о «Маяковских чтениях» Николая Дайнеко приговорили к четырем годам колонии

Тверской районный суд Москвы признал участника «Маяковских чтений» активиста Николая Дайнеко виновным по ч. 4 ст. 280.4 УК РФ (призывы к действиям, направленным против безопасности России) и ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Именно такое наказание для Николая Дайнеко запрашивало гособвинение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Дайнеко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Николай Дайнеко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

25 сентября 2022 года на Триумфальной площади в Москве у памятника Владимиру Маяковскому поэт Артем Камардин прочитал свои стихи в рамках «Маяковских чтений». В мероприятии также приняли участие Николай Дайнеко и Егор Штовба. В своих выступлениях чтецы выразили протест против объявленной в России в сентябре прошлого года частичной мобилизации. Так, Артем Камардин в своих стихах призывал не брать повестки. Участников «Маяковских чтений» задержали. В СКР сочли поэтический слет антивоенной акцией.

Тверской районный суд Москвы арестовал Николая Дайнеко в сентябре прошлого года. Тогда же были отправлены в СИЗО Егор Штовба и Артем Камардин. В марте фигурантам «Маяковского дела» предъявили также обвинение в «призывах к деятельности, направленной против безопасности государства». Дело Николая Дайнеко выделили в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Новую статью приложили к стихам».

Милена Костерева