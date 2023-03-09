Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новую статью приложили к стихам

На участника Маяковских чтений заведено первое уголовное дело о «призывах против безопасности» России

Поэт и организатор творческих сходок у памятника Владимиру Маяковскому в Москве Артем Камардин стал первым в стране фигурантом уголовного дела о «призывах к действиям, направленным против безопасности» РФ (ст. 280.4 УК РФ). Это новая статья, введенная в Уголовный кодекс в июле прошлого года вместе с поправками к статьям о шпионаже и «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранными спецслужбами. Адвокат Леонид Соловьев, защищающий Артема Камардина, рассказал “Ъ”, что его доверителю вменяют в вину «организацию произнесения» стихов о мобилизации — мероприятия, где третьи лица призывали «не брать повестки» и «не ходить в военкоматы».

Участники «Маяковских чтений» Егор Штовба, Артем Камардин и Николаю Дайнеко в зале суда

Участники «Маяковских чтений» Егор Штовба, Артем Камардин и Николаю Дайнеко в зале суда

Фото: t.me / Маяковское дело

Участники «Маяковских чтений» Егор Штовба, Артем Камардин и Николаю Дайнеко в зале суда

Фото: t.me / Маяковское дело

29-летний поэт Артем Камардин с сентября прошлого года находится в СИЗО «Бутырка» — его обвиняют в возбуждении вражды к социальной группе «участники военных действий в ЛНР и ДНР» (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Как рассказывал “Ъ”, дело возбудил Следственный комитет после Маяковских чтений (творческие вечера у памятника Маяковскому) 23 сентября 2022 года. В СКР сочли поэтический слет антивоенной акцией и вменили в вину господину Камардину декламацию антироссийской речовки и стихов о своих сексуальных отношениях с дочерьми воюющих в Донбассе. После обыска в квартире поэта и его друзей Александры Поповой и Александра Менюкова в сети появилось видео, где молодые люди стоят на коленях со связанными руками и извиняются за сказанное. Адвокаты и депутаты Мосгордумы требовали ведомственной проверки действий правоохранителей, которая так и не была проведена.

9 марта стало известно, что СКР предъявил Артему Камардину новое обвинение — в «призывах к деятельности, направленной против безопасности государства», совершенных организованной группой (ч. 3. ст. 280.4 УК РФ). Напомним, эта статья введена в УК в июле прошлого года и предполагает до семи лет лишения свободы, если преступление совершено группой лиц. Статью принимали в рамках пакета поправок о госбезопасности: его разработала группа депутатов от «Единой России», предложив расширить понятие «шпионаж» (ст. 276 УК РФ) до «передачи, сбора, хищения информации, которая может быть использована против армии и государственных органов России» и ввести еще одну статью — 275.1 УК РФ, которая предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами.

Фрагменты обвинительного заключения по делу о призывах опубликовал глава международной группы «Агора» Павел Чиков. Он отметил, что обвинение предъявлено за стихи с призывом уклоняться от мобилизации:

«Следствие установило, что Камардин с двумя соучастниками организовал и провел в сентябре 2022 года в Москве публичное чтение стихов, посвященных мобилизации. Следователь указывает, что организованность преступной группы проявлялась в четком распределении ролей и строгом подчинении Камардину всех рядовых членов группы».

Так, из обвинительного заключения следует, что «оратор» (Артем Камардин) «в речи побуждает аудиторию соблюдать правила»: «не брать» повестки из рук представителей военкоматов, «не подписывать» документы о получении повесток, «не являться» в военкоматы и «запомнить» все вышеперечисленное. «Побуждение имеет форму призыва»,— говорится в опубликованных фрагментах дела.

Адвокат поэта Леонид Соловьев подчеркивает: дело Артема Камардина о «призывах против безопасности» страны — первое подобное в РФ. Господин Соловьев также отмечает, что в материалах фигурирует экспертиза следствия, которая установила, что фразы, вмененные в вину Артему Камардину, «говорил другой человек». «Назвать его имя я не могу, он не находится под следствием, но следователи изучили видеозапись (Маяковских чтений 23 сентября 2022 года.— “Ъ”) и установили, что фразы произносил не мой доверитель,— сказал господин Соловьев.— Эта запись фигурирует в материалах. То есть Артему вменяется в вину то, что он якобы организовал произнесение этих фраз».

По словам адвоката, следствие должно завершиться «в ближайшее время», а защите «только предстоит понять, как работать с этой новой статьей».

Мария Старикова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...