Новую статью приложили к стихам

Поэт и организатор творческих сходок у памятника Владимиру Маяковскому в Москве Артем Камардин стал первым в стране фигурантом уголовного дела о «призывах к действиям, направленным против безопасности» РФ (ст. 280.4 УК РФ). Это новая статья, введенная в Уголовный кодекс в июле прошлого года вместе с поправками к статьям о шпионаже и «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранными спецслужбами. Адвокат Леонид Соловьев, защищающий Артема Камардина, рассказал “Ъ”, что его доверителю вменяют в вину «организацию произнесения» стихов о мобилизации — мероприятия, где третьи лица призывали «не брать повестки» и «не ходить в военкоматы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники «Маяковских чтений» Егор Штовба, Артем Камардин и Николаю Дайнеко в зале суда

Фото: t.me / Маяковское дело Участники «Маяковских чтений» Егор Штовба, Артем Камардин и Николаю Дайнеко в зале суда

Фото: t.me / Маяковское дело

29-летний поэт Артем Камардин с сентября прошлого года находится в СИЗО «Бутырка» — его обвиняют в возбуждении вражды к социальной группе «участники военных действий в ЛНР и ДНР» (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Как рассказывал “Ъ”, дело возбудил Следственный комитет после Маяковских чтений (творческие вечера у памятника Маяковскому) 23 сентября 2022 года. В СКР сочли поэтический слет антивоенной акцией и вменили в вину господину Камардину декламацию антироссийской речовки и стихов о своих сексуальных отношениях с дочерьми воюющих в Донбассе. После обыска в квартире поэта и его друзей Александры Поповой и Александра Менюкова в сети появилось видео, где молодые люди стоят на коленях со связанными руками и извиняются за сказанное. Адвокаты и депутаты Мосгордумы требовали ведомственной проверки действий правоохранителей, которая так и не была проведена.

9 марта стало известно, что СКР предъявил Артему Камардину новое обвинение — в «призывах к деятельности, направленной против безопасности государства», совершенных организованной группой (ч. 3. ст. 280.4 УК РФ). Напомним, эта статья введена в УК в июле прошлого года и предполагает до семи лет лишения свободы, если преступление совершено группой лиц. Статью принимали в рамках пакета поправок о госбезопасности: его разработала группа депутатов от «Единой России», предложив расширить понятие «шпионаж» (ст. 276 УК РФ) до «передачи, сбора, хищения информации, которая может быть использована против армии и государственных органов России» и ввести еще одну статью — 275.1 УК РФ, которая предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами.

Фрагменты обвинительного заключения по делу о призывах опубликовал глава международной группы «Агора» Павел Чиков. Он отметил, что обвинение предъявлено за стихи с призывом уклоняться от мобилизации:

«Следствие установило, что Камардин с двумя соучастниками организовал и провел в сентябре 2022 года в Москве публичное чтение стихов, посвященных мобилизации. Следователь указывает, что организованность преступной группы проявлялась в четком распределении ролей и строгом подчинении Камардину всех рядовых членов группы».

Так, из обвинительного заключения следует, что «оратор» (Артем Камардин) «в речи побуждает аудиторию соблюдать правила»: «не брать» повестки из рук представителей военкоматов, «не подписывать» документы о получении повесток, «не являться» в военкоматы и «запомнить» все вышеперечисленное. «Побуждение имеет форму призыва»,— говорится в опубликованных фрагментах дела.

Адвокат поэта Леонид Соловьев подчеркивает: дело Артема Камардина о «призывах против безопасности» страны — первое подобное в РФ. Господин Соловьев также отмечает, что в материалах фигурирует экспертиза следствия, которая установила, что фразы, вмененные в вину Артему Камардину, «говорил другой человек». «Назвать его имя я не могу, он не находится под следствием, но следователи изучили видеозапись (Маяковских чтений 23 сентября 2022 года.— “Ъ”) и установили, что фразы произносил не мой доверитель,— сказал господин Соловьев.— Эта запись фигурирует в материалах. То есть Артему вменяется в вину то, что он якобы организовал произнесение этих фраз».

По словам адвоката, следствие должно завершиться «в ближайшее время», а защите «только предстоит понять, как работать с этой новой статьей».

Мария Старикова