Медведев предложил переименовать Польшу в Царство Польское

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил отказаться от польских наименований городов республики на фоне предложения варшавской географической комиссии называть Калининград Крулевецем. Также он предложил сменить название и самой страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Название российского города Калининград им не нравится, вместо этого предлагают писать Крулевец. Ну, в таком случае, не Краков, только Кракау. Не Гданьск, только Данциг. Не Щецин, только Штеттин. Не Познань, только Позэн. Не Вроцлав, только Бреслау. Список можно продолжать и продолжать»,— написал российский экс-президент в Twitter.

От официального названия «Польша» господин Медведев также предлагает отказаться. «Конечно же, никакой Польши, только Варшавское герцогство, или Царство Польское в составе Российской Федерации, как правопреемнице Российской империи»,— резюмировал зампред Совбеза.

Великое Герцогство Варшавское было образовано из польских и литовских земель в результате подписания Тильзитского мира между Российской империей и Первой французской империей в 1807 году. По итогам Наполеоновских войн большая часть территории герцогства отошла России, позднее получив название Царство Польское.

Рекомендация варшавской Комиссии по стандартизации географических названий за пределами Польши о смене названия Калининграда на Крулевец вступила в силу 9 мая. Структура посчитала, что Калининград «известен в Польше под традиционным названием Кёнигсберг», а «нынешнее русское название этого города — искусственное, не связанное ни с городом, ни с районом».

Подробнее о текущих российско-польских отношениях — в материале «Ъ» «Надрыв дипломатических отношений».

Григорий Лейба