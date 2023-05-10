В ОЭЗ «Орел» открылся завод по производству премиксов за 330 млн рублей

Структура ГК «Регионкорма» ООО «РК-премикс» 10 мая запустил завод производству кормовых добавок и витаминно-минерального комплекса для животноводства в особой экономической зоне «Орел». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

Вложения в завод превысили 330 млн руб. Мощность производства должна достигнуть 6 т премиксов в час. «Особенно важно, что открытие этого производства направлено на развитие технологического суверенитета области и страны в целом. Региональная локализация производства позволит сократить транспортные и временные издержки предприятий молочного животноводства регионов ЦФО», — заявил Андрей Клычков.

По данным Kartoteka.ru, ООО «РК-премикс» зарегистрировано в Орловсокй области в мае 2019 года для производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 6,3 млн руб., чистый убыток — 8,7 млн. Директором является Владимир Новиков. Единственный владелец — Василий Трубников.

Изначально объем инвестиций в проект оценивался от 246 до 400 млн руб., а производственная мощность — в 5 т в час. Предприятие планировалось открыть в конце 2021 года.

Об отказе инвесторов от проектов в орловском Мценске читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Соли тяжелых металлов».

Александр Прытков

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