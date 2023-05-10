Замминистра обороны Украины Маляр отрицает информацию о гибели главкома ВСУ Залужного

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что появившиеся в российских Telegram-каналах сообщения о гибели главкома ВСУ Валерия Залужного в зоне боевых действий на востоке страны не соответствуют действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главком ВСУ Валерий Залужный

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Главком ВСУ Валерий Залужный

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. В течение недели появилось три сообщения. Все живы»,— написала Анна Маляр в Telegram.

По словам замминистра обороны Украины, сообщения о гибели Валерия Залужного распространяются «для поднятия боевого духа армии РФ и для деморализации украинских войск». При этом Анна Маляр не сообщила о местонахождении главкома украинских вооруженных сил.

Информация о возможной гибели главкома ВСУ в зоне боевых действий появилась на фоне сообщений об отказе Валерия Залужного от участия в заседании Военного комитета НАТО. Главком ВСУ также решил не выходить на связь с участниками заседания по видеосвязи. Согласно официальной версии, он принял такое решение из-за «напряженной оперативной ситуации» на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов