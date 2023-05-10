Главнокомандующий ВСУ Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО из-за «напряженной ситуации»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не будет участвовать в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Об этом сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. По его словам, господин Залужный принял это решение из-за «напряженной оперативной ситуации» на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции»,— рассказал адмирал на заседании начальников генеральных штабов НАТО (цитата по ТАСС). Он уточнил, что вместо главнокомандующего ВСУ выступит военный представитель Украины в Брюсселе.

Страны Запада ожидают скорого контрнаступления Украины. США при этом прогнозируют скромные успехи украинских военных, а Великобритания считает, что контрнаступление ВСУ может не стать решающим в конфликте. Вчера, 9 мая, госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что Киев получил все необходимое для контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский еще не утвердил план контрнаступления.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».