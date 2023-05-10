Депутат Госдумы Матвеев готовит законопроект об отправке мигрантов на спецоперацию

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил, что разрабатывает законопроект, позволяющий отправлять мигрантов с российским гражданством в зону проведения военной операции России на Украине. Сроки внесения документа в ГД он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Матвеев в 2016 году

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Михаил Матвеев в 2016 году

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

«Речь о возможности мобилизации и призыва с распределением по существующим подразделениям российской армии, желательно не больше 2–3 во взвод, чтобы их "землячества" не подавляли воинскую дисциплину... А также об активном использовании в качестве стройбата, в том числе на передовой»,— написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Господин Матвеев объяснил необходимость подготовки законопроекта тем, что сейчас те, кто имеет двойное гражданство, не подлежат призыву, а могут лишь вступить в ряды Вооруженных сил России в качестве добровольцев, заключив контракт.

Ранее региональные власти в РФ начали принимать решение о введении повышенных выплат для иностранцев, участвующих в военных действиях на Украине в составе российских сил. В частности, власти Ханты-Мансийского автономного округа решили, что заключившие в регионе контракт на участие в военной операции будут получать дополнительную выплату в размере 500 тыс. руб. При этом летом прошлого года МИД Узбекистана предупреждал своих граждан об уголовном наказании за участие в спецоперации.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов