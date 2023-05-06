В Югре иностранцам-участникам военной операции на Украине будут выплачивать по 500 тысяч рублей

Иностранцы, которые заключат контракт на прохождение военной службы в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре для участия в военной операции на Украине, будут получать региональную выплату в размере 500 тыс. руб.

«Распространить право на получение денежной выплаты в общем объеме 500 тыс. руб. на иностранных граждан, поступивших на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации через военный комиссариат автономного округа и направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции»,— отмечают власти региона, отмечая, что планируют отправить в зону боевых действий порядка 2,5 тыс. иностранных граждан.

Власти Югры также намерены распространить на иностранцев, участвующих в военной операции на Украине выплаты, предусмотренные в случае получения ранения (контузий, травм или увечий) в ходе боевых действий. Ее размере составляет от 500 тыс. до 1 млн руб.

Накануне Минобороны России раскрыло минимальные зарплаты участников военной операции на Украине. В ведомстве рассказали, что минимальное денежное довольствие участника военной операции составляет 204 тыс. руб. в месяц. Единовременно при заключении контракта им выплачивается 195 тыс. руб.

Россия ввела войска на Украину 24 февраля 2022 года и начала проведение военной операции. В сентябре и октябре прошлого года в рамках частичной мобилизации было призвано, по данным Минобороны, 300 тыс. человек. Денежное довольствие мобилизованных приравнено к зарплатам контрактников.

Александр Кислов