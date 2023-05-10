Экс-премьера Пакистана Имрана Хана арестовали на восемь дней

Суд в Исламабаде арестовал бывшего премьера Пакистана Имрана Хана на восемь дней по делу о коррупции. На фоне его задержания и ареста в Пакистане проходят массовые протесты. Власти страны остановили остановили работу интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: K.M. Chaudary / AP Фото: K.M. Chaudary / AP

Следствие просило арестовать Имрана Хана на 14 дней — максимально возможный по закону срок. Кроме того, ему предъявили обвинение в продаже подарков от иностранных лидеров.

На фоне его задержания в Пакистане начались массовые протесты. По данным портала Dawn, в результате протестов в разных областях страны были задержаны более 1 тыс. человек. СМИ также сообщают о четырех погибших и десятках раненых в Пешаваре. В Пешаваре протестующие нападали на здания государственных СМИ Пакистана, в Лахоре — на полицейский участок. Они требуют встречи с господином Ханом.

Как сообщает Geo со ссылкой на управление электросвязи Пакистана, по всей стране приостановили оказание интернет-услуг на неопределенный срок. Решение принято по распоряжению МВД Пакистана. В стране также ограничен доступ к широкополосной мобильной связи, соцсетей Twitter, Facebook и Instagram (принадлежат экстремистской и запрещенной в РФ Meta), а также видеохостинга YouTube.

Имран Хан был премьер-министром Пакистана в 2018–2022 годах. В апреле 2022-го ему вынесли вотум недоверия. В октябре господина Хана отстранили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет. Он должен был предстать перед судом после регулярных неявок на заседания. В марте полиция выдвинула против него и еще 17 человек обвинения в терроризме.

Олеся Павленко