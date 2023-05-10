На свободу раньше срока

В Иркутской области Ангарский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Андрея Левченко, сына экс-губернатора региона Сергея Левченко. Обвиненный в мошенничестве и ограничении конкуренции, он был осужден в июле прошлого года на девять лет лишения свободы. В марте этого года областной суд смягчил Левченко приговор до шести лет по ходатайству прокуратуры. После этого с учетом проведенного в СИЗО времени в ходе расследования уголовного дела у него появилась возможность ходатайствовать об УДО. Из колонии, где Андрей Левченко сейчас отбывает срок, он должен выйти 26 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сын экс-губернатора Приангарья Андрей Левченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сын экс-губернатора Приангарья Андрей Левченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ангарский городской суд 10 мая удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении депутата заксобрания региона, лидера фракции КПРФ Андрея Левченко, сына экс-губернатора Приангарья. Как сообщает пресс-служба суда, постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутском областном суде в течение 15 суток со дня вынесения.

«Суд с учетом поведения Левченко А. С. за весь период отбывания наказания принял решение освободить осужденного от отбывания основного наказания в виде лишения свободы условно-досрочно на два года два месяца. На этот период на него будет возложен ряд обязанностей: ежемесячно проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением осужденного, без уведомления этого органа не менять своего постоянного места жительства, не посещать увеселительные заведения с 22 часов до 7 часов»,— уточняется в сообщении.

По информации суда, в апреле 2023 года Левченко уже обращался в суд с ходатайством об УДО, однако ему было отказано в принятии заявления. Решение об условно-досрочном освобождении было принято с учетом времени, проведенного ранее в СИЗО.

Адвокаты и родственники Андрея Левченко в настоящее время воздерживаются от комментариев. Как сообщил «Ъ» источник из семьи сына экс-губернатора, все заявления будут сделаны после того, как решение вступит в законную силу.

«Через 15 суток, или 26 мая, Андрей должен выйти на свободу. Надеемся, что до этого момента решение суда не будет обжаловано. Пока нам надо пережить этот момент, дождаться и порадоваться в полную силу. Сейчас мы принимаем многочисленные поздравления»,— рассказывает собеседник «Ъ».

Ближайшие 15 дней Андрей Левченко проведет в ФКУ ИК-14, где ранее он отбывал наказание. В областной прокуратуре воздерживаются от комментариев относительно возможного обжалования постановления ангарского городского суда.

Заявлений относительно политического будущего Левченко, к примеру, участия в избирательной кампании по выборам депутатов заксобрания Иркутской области, намеченной на сентябрь 2023 года, его близкие и его коллеги по фракции КПРФ в регпарламенте также пока не делают.

Источник «Ъ» в надзорных органах напоминает, что помимо основного наказания после его истечения Левченко не может занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года 11 месяцев. Кроме того, состав преступления, по которому он был осужден (ч. 4 ст. 159 УК РФ), относится к категории тяжких.

«Граждане с непогашенной судимостью по тяжким и особо тяжким преступлениям не могут участвовать в выборах»,— в свою очередь, прокомментировали «Ъ» в облизбиркоме.

Ранее сообщалось, что Андрей Левченко был задержан сотрудниками Следственного комитета России и Федеральной службы безопасности в сентябре 2020 года, а по месту работы и проживания депутата и в доме его отца, бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко прошли обыски. Задержание состоялось в рамках возбужденного уголовного дела о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

Позднее следствие предъявило Левченко и другим фигурантам дела обвинения в мошенничестве и ограничении конкуренции при поставках в регион лифтового оборудования для многоквартирных домов и выполнении договоров о замене лифтов. Гособвинение в суде настаивало на том, что «в результате совместных действий обвиняемых незаконно извлечен доход на сумму почти 1 млрд руб.», а составление ложных сметных расчетов и актов о завышенных объемах выполненных работ, приобретении дополнительных материалов, а также транспортных расходах позволили извлечь «дополнительный доход в сумме более 55 млн руб.», который впоследствии стал рассматриваться в качестве ущерба, нанесенного региональному фонду капремонта.

В июле 2022 года Кировский районный суд Иркутска приговорил Андрея Левченко к девяти годам лишения свободы. Однако уже в марте 2023 года Иркутский областной суд по ходатайству гособвинения смягчил срок наказания до шести лет лишения свободы.

Влад Никифоров, Иркутск