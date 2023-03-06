Мягкая посадка

Иркутский областной суд по ходатайству гособвинения смягчил решение Кировского районного суда Иркутска, который в июле 2022 года приговорил за мошенничество и ограничение конкуренции к девяти годам лишения свободы Андрея Левченко — сына экс-губернатора Иркутской области. Согласно решению апелляционной инстанции, Андрей Левченко должен отбыть шестилетнее заключение в колонии общего режима. Фигурантам, проходящим по этому же делу и получившим реальные сроки, также смягчено наказание. В областной прокуратуре не комментируют, на чем было основано ходатайство их представителя в суде. Осужденный сын экс-губернатора, его сторонники и защитники выразили неудовлетворение в отношении вынесенного апелляционного определения и намерены обжаловать его в вышестоящей инстанции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осужденный сын экс-губернатора Иркутской области Андрей Левченко намерен обжаловать решение апелляционной инстанции

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Осужденный сын экс-губернатора Иркутской области Андрей Левченко намерен обжаловать решение апелляционной инстанции

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

6 марта в Иркутском областном суде завершилось апелляционное рассмотрение уголовного дела в отношении депутата заксобрания Иркутской области, сына экс-губернатора региона Андрея Левченко. Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе суда, судебной коллегией по ходатайству гособвинения Андрею Левченко и другим ранее осужденным по общему уголовному делу смягчены сроки приговоров, назначенные первой инстанцией. Приговор вступил в законную силу.

«По ходатайству прокурора, в соответствии с определением Иркутского областного суда, Андрею Левченко смягчено наказание до шести лет лишения свободы, Олегу Хамуляку — до пяти с половиной лет, Антону Рябикину — до пяти лет лишения свободы. Наказание будет отбываться в исправительной колонии общего режима. В прежнем размере оставлены суммы штрафов, назначенные каждому из осужденных в размере от 1,3 млн до 1,6 млн руб.»,— уточнили в пресс-службе.

В отношении Дмитрия Коженова и Сергея Чернышева приговор оставлен без изменения. Судом первой инстанции они признавались виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ, и были приговорены к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и штрафом в размере 900 тыс. руб. каждому.

Кроме того, в силе оставлено возмещение ущерба в размере 57 млн руб., нанесенного региональному Фонду капитального ремонта, выплачивать который должны Левченко, Хамуляк и Рябикин.

В иркутской областной прокуратуре не комментируют, с чем связана позиция гособвинения по смягчению наказания. Вместе с тем прокурор Оксана Огородникова, представлявшая гособвинение в суде, в ходе прений заявляла, что «суд первой инстанции хоть и верно истолковал положения законодательства, но не применил возможное смягчение наказания», а также «отягчающих обстоятельств не было установлено».

При этом, по словам гос­обвинителя, несмотря на то что «сторона защиты активно пользовалась законными возможностями, каких-либо нарушений не выявлено, а суд первой инстанции верно установил вину обвиняемых». В своем последнем слове Андрей Левченко заявил о «неубедительной, слабой позиции обвинения».

Представители стороны защиты и сторонники Андрея Левченко не удовлетворены решением областного суда. Заместитель руководителя фракции КПРФ в региональном заксобрании Андрей Андреев заявил „Ъ“, что, несмотря на послабления в части сроков, суд оставил без изменений штрафные санкции, необходимость возмещения ущерба и запрет на занятие госдолжностей после отбытия наказания. «Это лишний раз подтверждает, что дело — политическое»,— уверен он.

Ходатайство прокуратуры о смягчении наказания господин Андреев расценивает как результат усилий лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который в феврале этого года встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. «Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить информацию о преследовании коммунистов и разобраться по Андрею Левченко»,— заявлял в феврале господин Зюганов (цитата по ТАСС).

Адвокат господина Левченко Алексей Кренделев, сообщил, что после консультаций с подзащитным будет принято решение об обжаловании решения областного суда в кассационной инстанции.

Как сообщалось ранее, Кировский районный суд Иркутска установил факты картельного сговора между подконтрольным Андрею Левченко предприятием и производителями лифтов с целью получения незаконного дохода при поставках и монтаже оборудования. Решением суда Андрею Левченко было назначено наказание в виде девяти лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 млн руб., с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два года и 11 месяцев. Олег Хамуляк получил восемь лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,3 млн руб. Антон Рябикин приговорен к семи годам общего режима со штрафом в размере 1,3 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск