Свердловская полиция опровергла информацию о задержании поджигателей леса

Полицейские Свердловской области опровергли информацию о том, что в регионе были задержаны люди за поджог леса.

«Слухи про поджигателей специально распространяют те, кто хочет напугать граждан, создать панику»,— рассказал «Ъ» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По данным полковника Горелых, в праздники с 1 по 9 мая было возбуждено шесть административных дел по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах).

С 5 мая в лесах области действует режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической и сообщил, что область запросила федеральную помощь на борьбу с ними. В поселке Первомайский огнем было уничтожено два склада с порохом общей площадью 960 кв. м. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать из поселка около 400 человек.

За майские выходные в Свердловской области выявили более 200 нарушений правил пожарной безопасности. По данным на утро 10 мая, в регионе действуют 57 природных пожаров, сообщили в региональном МЧС.

В конце апреля в регионе также бушевали пожары в населенных пунктах. Один из самых сильных был в поселке Сосьва, где сгорело около сотни домов.

Подробнее о пожарах в России — в материале «Огненные сводки».

Мария Игнатова, Екатеринбург