Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свердловская полиция опровергла информацию о задержании поджигателей леса

Полицейские Свердловской области опровергли информацию о том, что в регионе были задержаны люди за поджог леса.

«Слухи про поджигателей специально распространяют те, кто хочет напугать граждан, создать панику»,— рассказал «Ъ» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По данным полковника Горелых, в праздники с 1 по 9 мая было возбуждено шесть административных дел по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах).

С 5 мая в лесах области действует режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической и сообщил, что область запросила федеральную помощь на борьбу с ними. В поселке Первомайский огнем было уничтожено два склада с порохом общей площадью 960 кв. м. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать из поселка около 400 человек.

За майские выходные в Свердловской области выявили более 200 нарушений правил пожарной безопасности. По данным на утро 10 мая, в регионе действуют 57 природных пожаров, сообщили в региональном МЧС.

В конце апреля в регионе также бушевали пожары в населенных пунктах. Один из самых сильных был в поселке Сосьва, где сгорело около сотни домов.

Подробнее о пожарах в России — в материале «Огненные сводки».

Мария Игнатова, Екатеринбург

Фотогалерея

Сосьва после пожара

Предыдущая фотография
Пожар начался 25 апреля. Локализовали огонь примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение удалось только вечером 27 апреля

Пожар начался 25 апреля. Локализовали огонь примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение удалось только вечером 27 апреля

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Домов в Сосьве лишились более 600 человек, есть один погибший

Домов в Сосьве лишились более 600 человек, есть один погибший

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы работают на территории поселка

Сотрудники пожарной службы работают на территории поселка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожарный железнодорожный состав недалеко от поселка Сосьва

Пожарный железнодорожный состав недалеко от поселка Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, пострадавших от пожаров. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Возбуждены уголовные дела

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, пострадавших от пожаров. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Возбуждены уголовные дела

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Территория ЛИУ №23 после пожара

Территория ЛИУ №23 после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды поселка после пожара

Виды поселка после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды поселка после пожара

Виды поселка после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудник МЧС России заправляет служебный автомобиль

Сотрудник МЧС России заправляет служебный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Тушение пожара в Сосьве

Тушение пожара в Сосьве

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава МЧС РФ Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава МЧС РФ Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы в процессе оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Жители поселка в здании школы в процессе оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка Сосьва в здании школы получают гуманитарную помощь

Жители поселка Сосьва в здании школы получают гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

На различные выплаты для погорельцев в Свердловской области власти выделят более 95 млн руб. — будет построен 60-квартирный дом

На различные выплаты для погорельцев в Свердловской области власти выделят более 95 млн руб. — будет построен 60-квартирный дом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава МЧС России Александр Куренков (на сцене слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с жителями поселка. Из-за ЧП главе региона пришлось прервать командировку в Узбекистан

Глава МЧС России Александр Куренков (на сцене слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с жителями поселка. Из-за ЧП главе региона пришлось прервать командировку в Узбекистан

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 17

Пожар начался 25 апреля. Локализовали огонь примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение удалось только вечером 27 апреля

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Домов в Сосьве лишились более 600 человек, есть один погибший

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы работают на территории поселка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожарный железнодорожный состав недалеко от поселка Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, пострадавших от пожаров. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Возбуждены уголовные дела

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Территория ЛИУ №23 после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды поселка после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды поселка после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудник МЧС России заправляет служебный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Тушение пожара в Сосьве

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава МЧС РФ Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы в процессе оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка Сосьва в здании школы получают гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

На различные выплаты для погорельцев в Свердловской области власти выделят более 95 млн руб. — будет построен 60-квартирный дом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава МЧС России Александр Куренков (на сцене слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с жителями поселка. Из-за ЧП главе региона пришлось прервать командировку в Узбекистан

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...