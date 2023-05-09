В ходе рейдов на Урале выявили более 200 нарушений правил пожарной безопасности

В Свердловской области с начала выходных выявлено более 200 нарушений правил пожарной безопасности, сообщил департамент информационной политики. Они выявлены в ходе совместных рейдов МВД, МЧС, министерства природных ресурсов, лесничеств. Проверки прошли в популярных местах отдыха граждан, лесах, вблизи садоводств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарушения часто происходят на берегах водоемов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Нарушения часто происходят на берегах водоемов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Несмотря на запреты, уральцы продолжают разжигать костры и использовать мангалы на природе»,— отмечается в сообщении. Нарушители обнаружены на берегах Ильинского пруда в Сысертском районе, Глубочинского водохранилища в Полевском городском округе, на берегу озера Таватуй, на берегу реки Пышма в районе Старопышминска.

На утро 9 мая, по данным МЧС, на территории Свердловской области действовало 65 природных пожаров. Из-за пожаров в лесах Свердловской области с 5 мая введен режим ЧС. На территории региона действует особый противопожарный режим. Свердловчанам с 6 мая запретили посещать лесопарки, приостановлен сезон весенней охоты.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил увеличить штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. Сейчас размер административного штрафа для граждан составляет до 60 тыс. руб., для должностных лиц — до 110 тыс. руб., для юридических лиц — до 2 млн руб. Речь идет о нарушениях в лесах в период действия особого противопожарного режима.

Алексей Буров

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