РУМО и «Газпром нефть» договорились сотрудничать в производстве оборудования

Как сообщили в компании РУМО, с ПАО «Газпром нефть» было подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве в области производства отечественного энергетического и компрессорного оборудования.

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Машиностроительная компания готова развивать для нефтедобычи свои технологии по перспективным направлениям. Это производство газомотокомпрессоров МКС12 мощностью 2200 кВт и оппозитных поршневых компрессоров 6ПК32 мощность до 4000 кВт, а также газопоршневых электростанций блочно-контейнерного исполнения РУМО-702 мощностью 1000 кВт. Со своей стороны «Газпром нефть» планирует вместе с РУМО повышать эффективность работы своих объектов, а также оказывать взаимную методологическую поддержку при разработке и производстве оборудования.

«Эффективное решение задачи насыщения отрасли ТЭК российским оборудованием в необходимом количестве и высокотехнологичными услугами возможно только при непосредственном участии всех субъектов рынка – производителей оборудования и энергосервисных компаний. Поэтому мы создаем новую экосистему взаимодействия. Отечественные предприятия производят генерирующее и компримирующее оборудования, а энергосервисные компании внедряют эти продукты на объектах по стандартам компании “Газпром нефть”», – отметил руководитель дирекции ПАО по газу и энергетике Андрей Комаров.

В 2022 году АО РУМО разработало и изготовило головной образец первой полностью отечественной газопоршневой электростанции РУМО-702 собственной конструкции. В конце прошлого года электростанция успешно прошла первый этап приемочных испытаний межведомственной комиссией с участием представителей «Газпрома» и «Газпром нефти». В настоящее время она готовится к поставке на объект эксплуатации, сообщил в машиностроительной компании. Также в настоящее время РУМО изготавливает восемь оппозитных поршневых компрессоров для разных заказчиков (головной запатентованный образец работает в составе газоперекачивающего агрегата на Северо-Ставропольском подземном газохранилище).

Иван Сергеев