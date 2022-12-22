В Липецке никто не купил 0,4 га под застройку за 21 млн рублей

На торги финансового института развития в жилищной сфере АО «Дом.РФ» по продаже 0,4 га в Липецке не поступило ни одной заявки. Это следует из аукционной документации.

Начальная цена лота составляла 21,2 млн руб. Участок расположен на первой линии улицы Левобережной в шаговой доступности от пляжа реки Воронеж. Здесь расположен объект незавершенного строительства — его готовность составляет 33%, а площадь 700 кв. м. Участок можно использовать под высотную жилую застройку, объекты образования, здравоохранения и культуры, а также под магазины.

В 2023 году «Дом.РФ» планирует продать еще два крупных участка в Липецке — 70,4 га на пересечении кольцевой автодороги и Лебедянского шоссе в 5 км от центра города и 15,5 га в районе Опытной станции в 8 км от центра. Оба участка предназначены под комплексное развитие территорий (КРТ). На 70,4 га, отмечают в компании, планируются малоэтажные и блокированные жилые дома с объектами социальной инфраструктуры. Торги по этому участку запланированы на четвертый квартал 2022 года, но пока не объявлены. Аукцион на 15,5 га запланирован во втором квартале 2023 года.

Какие торги финансового института вызвали интерес местных и иногородних застройщиков — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Строймастер" поделится с "Домом.РФ"».

Александр Прытков

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