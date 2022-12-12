Российским спортсменам ставят новые препятствия

17 декабря истекает срок дисквалификации Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Но, как заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, это вовсе не значит, что отмена отстранения РУСАДА, без чего, как бы странно в текущих обстоятельствах это ни звучало, невозможно полноценное возвращение российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, действительно состоится. По версии польского функционера, у WADA есть основания продлить отстранение российской стороны из-за дела фигуристки Камилы Валиевой. Сейчас оно находится на рассмотрении Спортивного арбитражного суда (CAS).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент WADA Витольд Банька считает, что, несмотря на истечение срока наказания, РУСАДА следует оставить под санкциями

Фото: Denis Balibouse / Reuters Президент WADA Витольд Банька считает, что, несмотря на истечение срока наказания, РУСАДА следует оставить под санкциями

Фото: Denis Balibouse / Reuters

17 декабря истекает срок отстранения РУСАДА. Напомним, что в конце 2019 года WADA признало российскую антидопинговую структуру не соответствующей антидопинговому кодексу (в связи с многочисленными нарушениями, обнаруженными в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы) и фактически дисквалифицировало РУСАДА на четыре года. Позже CAS уменьшил срок наказания до двух лет и постановил отсчитывать его срок с 16 декабря 2020 года. Отметим, что во время действия дисквалификации российские спортсмены не могли выступать на крупнейших соревнованиях, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира, под собственным флагом (так и случилось на летних Играх-2020 в Токио и зимних в Пекине-2022), а Россия не могла принимать и претендовать на проведение топовых турниров.

Как выясняется, истечение срока отстранения РУСАДА не является, по мнению WADA, достаточным основанием для отмены ограничений в отношении российской стороны.

Об этом заявил президент WADA Витольд Банька в интервью порталу Insidethegames. По его словам, камнем преткновения стало допинговое дело фигуристки Камилы Валиевой. Господин Банька отметил, что процедура предусматривает проведение аудита российской антидопинговой структуры. Затем потребуется дождаться вердикта комитета по соответствию (CRC) WADA. И только после его рекомендации восстановить РУСАДА в правах исполком WADA может принять соответствующее решение. В иной ситуации эти формальности могли быть улажены в разумные сроки. Но история с допинг-случаем Валиевой, полагает господин Банька, все меняет.

О том, что в пробе безусловного лидера в мировом женском одиночном катании Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, стало известно по ходу февральской Олимпиады в Пекине, вскоре после завершения командного турнира. Российская сборная выиграла его во многом благодаря Валиевой. Она принесла ей 20 из 74 очков, первенствовав как в короткой, так и в произвольной программе. Дело в итоге было передано на рассмотрение РУСАДА, которое до ноября не вынесло какого-либо решения. В результате в CAS обратилось уже WADA. Агентство требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года. «Позиция WADA по этому случаю всегда была предельно прозрачна,— заявил Витольд Банька.— Несмотря на то что WADA призвало РУСАДА вынести решение в разумные сроки, никакого прогресса не случилось. Так что 8 ноября WADA обратилось в CAS».

Господин Банька пояснил, что не может комментировать ход дела Валиевой, а также отметил, что в решении CAS ничего не говорилось и не могло говориться о случае с Валиевой. Но президент WADA заявил, что положения Всемирного антидопингового кодекса гласят, что, если в ходе отбытия дисквалификации выявляются новые факты несоответствия правилам и решение по последним не вынесено, прекращение наказания невозможно. Он также отметил, что в сентябре состоялся виртуальный аудит РУСАДА, выявивший некие новые несоответствия кодексу.

Заявление президента WADA может заметно осложнить поиски компромисса, призванного все-таки вернуть российских спортсменов на международную арену. Они по большей части исключены из международной соревновательной активности после начала событий на Украине.

В феврале МОК рекомендовал международным спортивным федерациям избегать российского участия (большинство структур рекомендации последовало) и назвал санкции некой защитной мерой. В это понятие МОК вкладывает заботу о безопасности россиян в Европе и Северной Америке. Но в конце прошлой недели на олимпийском саммите, проходившем в Лозанне, была одобрена схема, потенциально обеспечивающая возвращение значительной части россиян к соревновательной активности. Олимпийский совет Азии (OCA) выдвинул предложение, согласно которому российские спортсмены могли бы выступать не в европейских, как всегда, а в азиатских соревнованиях и через них же квалифицироваться для участия в летних Играх-2024 в Париже. Исполняющий обязанности президента OCA Рандхир Сингх заявил, что российским и белорусским спортсменам дорога в Азию открыта. В свете свежих заявлений президента WADA реализация проекта OCA может затормозиться.

Александр Петров