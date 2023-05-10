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Коммерсантъ FM
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Минздрав предложил передать медсестрам часть обязанностей врачей

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предложил перераспределить часть медицинских задач от врачей к среднему медперсоналу. За медсестрами хотят закрепить проведение медосмотров, оценку эффективности и безопасности медикаментозных и немедикаментозных методов лечения, подготовку списков граждан для диспансеризации, проведение школ здоровья.

Как пояснили «Ъ» в НИИ, перераспределение позволит «повысить доступность медпомощи без потери качества в рамках имеющихся ресурсов, в том числе финансовых и трудовых», а также «высвободит» время врача на работу с пациентом. Большинство врачей поддерживают эту идею, а вот среди медсестер ее одобрило менее 10%, показал опрос.

Подробности — в материале «Ъ» «Медсестер окружают работой».

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