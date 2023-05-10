Рогов заявил о запуске в Запорожье производства FPV-беспилотников

В Запорожской области заработал центр производства FPV-беспилотников (first-person view, «вид от первого лица») «Крылья победы», заявил член Главного совета администрации Запорожской области глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в центре также ведут подготовку операторов для работы с БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Он утверждает, что планируется производство «сотен штук дронов в месяц». «Запущено производство FPV-дронов в Запорожской области. Они уже работают на линии соприкосновения для разведки как дроны-камикадзе и как дроны, сбрасывающие гранаты... Это дроны запорожской разработки»,— сказал ТАСС господин Рогов.

Он добавил, что проект «Крылья победы» работает и как учебный центр для операторов. «Сейчас у нас полтора десятка человек учатся на модуляторах, то есть на компьютере и в очках (виртуальной реальности.— "Ъ"). Когда ты налетаешь таким образом 100–150 часов, ты переходишь на живой дрон»,— уточнил Владимир Рогов.

8 мая министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о создании еще восьми ударных рот БПЛА. По его словам, им передали в том числе FPV-дроны украинского производства. Проект «Армия дронов» был анонсирован на Украине летом 2022 года, на его реализацию было собрано $325 млн из разных стран.

Лаура Кеффер