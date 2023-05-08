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Коммерсантъ FM
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На Украине создали еще восемь ударных рот БПЛА

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о создании еще восьми ударных рот беспилотных летательных аппаратов. 28 марта он сообщал о готовности к бою трех рот беспилотников.

«Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою — передали им пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны (first-person view)»,— написал Михаил Федоров в Telegram. Все дроны украинского производства.

5 мая Михаил Федоров сообщил, что на Украине были подготовлены 10 тыс. операторов беспилотников в рамках проекта «Армия дронов»: на его реализацию было собрано $325 млн из разных стран, он был анонсирован летом 2022 года.

В январе 2023 года Михаил Федоров заявил, что за семь месяцев украинские военные законтрактовали 1,6 тыс. дронов на 3,3 млрд гривен ($90 млн).

Анастасия Ларина

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