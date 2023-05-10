Банкиров рассудят в их отсутствие

Как стало известно “Ъ”, в Лефортовском суде столицы начался процесс по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров обанкротившегося Темпбанка Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко. Они обвиняются в особо крупной растрате средств банка путем выдачи невозвратных кредитов. Впрочем, процесс над ними пройдет в заочном режиме, поскольку оба фигуранта находятся в Австрии. При этом решение о выдаче беглецов власти этой страны приняли еще летом 2021 года. Однако сначала экстрадиция откладывалась из-за ковидных ограничений, а после начала специальной военной операции на Украине застопорилась окончательно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело по факту вывода активов из ПАО «Московский акционерный банк "Темпбанк"» следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило в июне 2018 года. Лицензии финансовое учреждение лишилось за восемь месяцев до этого, из-за того что его бизнес, по данным регулятора, «был ориентирован на обслуживание интересов его собственников». К образованию на балансе банка огромного объема проблемных активов, как выяснилось, привело кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами Темпбанка и не осуществлявших реальной деятельности.

Отметим, что Темпбанк, одно из самых старых в новейшей истории кредитных учреждений (основан в 1989 году), получил известность после введения властями США в 2014 году в отношении него санкций из-за размещения в финансовой организации государственных средств Ирана, Сирии и Северной Кореи. По некоторым данным, речь могла идти о счетах на десятки миллионов долларов и евро, а также сотни миллионов и миллиарды рублей.

Проблемы у Темпбанка начались в 2016 году, когда в нем зависли как раз средства иностранных государств. Чтобы добиться возврата своих денег, иностранцы обратились с просьбой о помощи в Центробанк, который и инициировал соответствующую проверку, вылившуюся сначала в отзыв у Темпбанка лицензии, а затем и в уголовное дело.

Впрочем, для иностранных вкладчиков все закончилось благополучно, и практически все потери им возместили якобы еще до возбуждения уголовного дела. Например, по данным источников “Ъ”, северокорейские дипломаты пытались вернуть из Темпбанка почти 500 млн руб. и €4,2 млн, которые предназначались для поддержки легкой промышленности и закупки продуктов.

С отечественными вкладчиками ситуация была не столь радужная: после краха Темпбанк остался должен им более 13 млрд руб. Причем на сегодняшний день из этой суммы потерпевшим возвращено лишь около 2 млрд руб.

Более года расследование этого дела велось в отношении неустановленных лиц по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его фигурантами бывшие председатель правления кредитного учреждения Михаил Гаглоев и член правления и совладелица банка Елена Апанасенко стали в конце 2019 года. Впрочем, для следствия к тому времени они оказались недоступны, поскольку успели уехать за границу. В отношении обоих фигурантов Кузьминский райсуд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде ареста. В марте 2020 года Михаила Гаглоева и Елену Апанасенко объявили в международный розыск, а их действия следствие переквалифицировало с мошенничества на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как установило следствие, вывод денег из Темпбанка под видом выдачи кредитов осуществлялся по прямому указанию его топ-менеджеров Гаглоева и Апанасенко.

Вскоре после этого финансисты были задержаны в Австрии, а в июле 2021 года власти этой страны приняли решение экстрадировать их на родину. Однако сначала этому помешали связанные с распространением COVID-19 ограничения, препятствовавшие авиасообщению между странами. А после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года экстрадиционное дело окончательно застопорилось.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой дело финансистов было направлено в Лефортовский суд столицы. Предварительные слушания уже состоялись, процесс пройдет в заочном режиме.

Олег Рубникович