Убытки прирастают регионами

Входящий в топ-30 по активам в РФ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) отчитался о получении по итогам 2022 года 8,7 млрд руб. убытка, при чистой прибыли более 1 млрд руб. годом ранее. В банке причиной называют «валютные операции и валютная переоценка» при введении западных санкций. Убыток мог быть генерирован производными финансовыми инструментами (ПФИ), уточняют эксперты. Акционеры уже поддержали банк безвозмездным взносом, перекрывающим убыток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

УБРиР по итогам 2022 года получил почти 8,7 млрд руб. убытка против 1,1 млрд руб. чистой прибыли в 2021 году, следует из отчета по РСБУ. Из топ-30 банков по активам, которые уже раскрыли отчетность, это пока самый высокий отрицательный результат после ВТБ (минус 757 млрд руб.) и Альфа-банка (минус 117,1 млрд руб.).

В банке сообщили, что из-за попадания в санкционные списки «последовавшие валютные операции и валютная переоценка не могли не оказать существенного влияния на финансовый результат и отчетность по РСБУ». На фоне сложившихся внешних факторов в 2022 году банк зафиксировал разовый убыток, указали там. В феврале—марте 2022 года УБРиР попал под санкции Канады и Великобритании, в феврале 2023 года банк пополнил SDN-список США. Впрочем, существенных сумм за рубежом не хранилось: на начало февраля 2022 года остатки на корсчетах в банках-нерезидентах составляли 1 млрд руб. Согласно отчетности, самый значительный убыток принесли банку операции с финансовыми активами — 18,3 млрд руб.

УБРиР занимал 28-е место по активам, согласно рейтингу «Интерфакса» по итогам 2021 года. Банк работает преимущественно в Уральском федеральном округе. АКРА в последнем рейтинговом отчете от 30 мая 2022 года обращало внимание и на большой объем финансирования инвестпроектов, реализация которых зависит от своевременности поставок оборудования «в условиях растущего санкционного давления». По мнению АКРА, такое кредитование — высокорискованный сегмент бизнеса, превышающий 200% капитала банка по МСФО по состоянию на конец третьего квартала 2021 года.

Банковский эксперт Алексей Нечаев полагает, что убыток мог быть сгенерирован производными финансовыми инструментами (ПФИ), на внебалансовых счетах банка на начало февраля 2022 года их было примерно на 200 млрд руб. За счет ПФИ банки могут регулировать открытую валютную позицию. При этом, отмечает он, УБРиР на тот момент имел как требования, так и обязательства по ПФИ, причем приблизительно в сопоставимых объемах, «из этого можно сделать предположение, что это был арбитражный бизнес — банк мог продавать клиентам ПФИ, а перекрывать их (закрывать возникающую валютную позицию) на ком-то другом». В условия сделок с ПФИ, отмечает господин Нечаев, как правило, вписывают триггеры, которые позволяют их принудительно закрывать в одностороннем порядке (например, снижение суверенного рейтинга или рейтинга банка и др.). Таким образом, не исключено, что банку принудительно закрыли некоторые ПФИ с убытком, допускает эксперт.

Кроме того, согласно последнему детальному отчету (конец третьего квартала 2021 года), у банка был портфель еврооблигаций балансовой стоимостью 15,2 млрд руб. Однако они не только не дали убыток, но и могли принести доход, полагает господин Нечаев. В частности, почти 1,9 млрд руб., отраженных в отчете, дохода от операций с ценными бумагами.

За 2022 год объем безвозмездного финансирования (вклад в имущество) составил 11 млрд руб., свидетельствует отчет. В расчете регулярного капитала убытка нет, «вероятно, вливание средств акционеров было интерпретировано как доход, который перекрыл убыток», обращает внимание Алексей Нечаев. В 2022 году акционеры провели докапитализацию банка, «которая в полной мере покрыла убыток и позволила банку с запасом выполнить нормативы достаточности основного капитала (Н1.1)», указали в УБРиР.

Традиционно банк был низкодоходным, отмечает управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. Но в 2023 году УБРиР ожидает общий рост доходов и активов, сохранение темпов роста клиентской базы и выход на рентабельность капитала ROE более 15%.

Ольга Шерункова