Буксирота сахалинская

Оператор проекта «Сахалин-2» «Сахалинская энергия» столкнулся с угрозой срыва отгрузок после того, как его подрядчик Svitzer (структура крупнейшего контейнерного оператора Maersk), ссылаясь на форс-мажор, неожиданно решил приостановить договор фрахта буксиров. Чтобы не допустить ухода четырех буксиров Svitzer, «Сахалинская энергия» через суд добилась их ареста. Юристы допускают, что «Сахалинская энергия» в дальнейшем может заявить имущественные требования к Svitzer, чтобы потом попытаться обратить взыскание на буксиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sina Schuldt / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP Фото: Sina Schuldt / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

«Сахалинская энергия» (оператор «Сахалина-2») через суд добилась ареста четырех буксиров нидерландской Svitzer, которые были задействованы в рамках проекта. Речь идет о судах «Свицер Анива», «Свицер Сахалин», «Свицер Буссе» и «Свицер Корсаков» (владелец — Svitzer Sakhalin B.V.). Арбитражный суд Сахалинской области вынес решение об аресте судов незамедлительно 24 апреля — в тот же день, когда «Сахалинская энергия» подала иск к российской структуре Svitzer ООО «Свицер Сахалин Терминал Тоуэдж». Поводом для иска стало то, что 17 апреля «Свицер Сахалин» неожиданно уведомила «Сахалинскую энергию» о «приостановлении исполнения договора с незамедлительным эффектом» со ссылкой на форс-мажор. Так, следует из документов суда, «Свицер Сахалин» объяснила прекращение действовавшего договора фрахта (на условиях бербоут-чартера) требованием нидерландской Svitzer в течение недели сменить флаг судов и вывести их из территориальных вод РФ. Срок действия договора бербоут-чартера в документах не указан. В «Сахалинской энергии» и Svitzer не ответили “Ъ”.

Svitzer входит в структуру датского конгломерата Maersk, крупнейшего в мире контейнерного оператора. Флот Svitzer состоит из 440 судов, компания работает более чем в 30 странах. Сам Maersk еще в марте 2022 года принял решение уйти из РФ, после того как та начала боевые действия на Украине. Так, в августе прошлого года входящая в Maersk APM Terminals вышла из портовых активов в РФ, продав 30,75% Global Ports группе «Дело» Сергея Шишкарева (см. “Ъ” от 29 августа 2022 года). «Сахалин-2» реализуется с 1994 года на основе соглашения о разделе продукции. Акционерами «Сахалинской энергии» помимо «Газпрома» (50%) являются японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). НОВАТЭК готовится приобрести оставшийся пакет у Shell (27,5%). Проект отгружает СПГ и нефть сорта Sakhalin Blend.

Уже 18 апреля «Сахалинская энергия» сообщила «Свицер Сахалин» о неправомерности приостановления договора, ссылаясь на то, что санкции ЕС ему не препятствуют. Оператор «Сахалина-2» также сослался на положение договора, согласно которому «осуществление арендных платежей лишает ответчика права ссылаться на обстоятельства форс-мажора» для прекращения выполнения договора. Уже на следующей день Svitzer направила запрос в порт Корсаков о прекращении свидетельства о плавании буксиров по договору, после чего оператор «Сахалина-2» обратился в суд с требованием о принятии обеспечительных мер. Суд сделал вывод, что «фактический отказ "Свицер Сахалин" от исполнения договора может создать угрозу производственной деятельности» и повлечь «колоссальные убытки». В качестве обеспечительных мер суд принял решение передать имущество на хранение ООО «СИП Менеджмент» с правом пользования буксирами, при этом «Сахалинская энергия» обязана до 18 мая подать иск об оспаривании отказа исполнять договор. «СИП Менеджмент» — это совместное предприятие «Сахалин-Шельф-Сервис» (25%) и «УК Проект Групп» (75%). Владельцы «УК Проект Групп» — Николай и Андрей Покаси (по 35%) и Елена Рябова. «Сахалин-Шельф-Сервис» контролирует экс-глава «Роснефти» Сергей Богданчиков (52,6%), 25,8% у японской Marubeni, 21,6% — у американской International Development Services.

Если «Сахалинская энергия» не подаст иск в суд до 18 мая, то обеспечительные меры подлежат отмене, а пока буксиры остаются арестованы в РФ, поясняет руководитель юрфирмы Navicus.Law Константин Краснокутский. В случае проигрыша истца в суде буксиры нужно будет вернуть, если же компания выиграет, то будет вправе пользоваться буксирами до момента истечения срока контракта, добавляет адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде. При этом господин Краснокутский отмечает, что неясно, какие именно обстоятельства Svitzer сочла форс-мажором, но «по общему правилу обстоятельство непреодолимой силы не дает права стороне договора отказаться от его исполнения, а лишь снимает с такого лица ответственность за нарушение».

Исходя из определения суда, иск будет заявлен об оспаривании одностороннего отказа ответчика от договора. Но, по мнению юристов, «Сахалинская энергия» может найти возможность предъявить и имущественные требования к ответчику. Например, если истец докажет, что отказ от договора со стороны судовладельца был незаконным, то это можно расценить как существенное нарушение договора и основание для его расторжения, что позволяет требовать взыскания убытков или уплаты процентов, полагает господин Краснокутский. Если же истец будет настаивать на сохранении договора, то он может потребовать возврата авансовых платежей или взыскания убытков за простой, если он возник по вине ответчика, добавляет юрист, уточняя, что многое зависит от условий договора и применимого права. Госпожа Менде не исключает, что удовлетворение судом денежных требований к ответчику может привести к тому, что в рамках исполнения судебного решения на буксиры как имущество ответчика могут обратить взыскание и они могут быть проданы.

Дмитрий Козлов, Анна Занина