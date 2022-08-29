Maersk выходит из портов в России

Крупнейший мировой контейнерный оператор Maersk расстался со своей долей в российских портах, продав 30,75% в Global Ports группе «Дело», уже владеющей долей такого же размера. Входящая в Maersk APMT по условиям сделки сохраняет возможность возобновить партнерство с группой «Дело». По мнению аналитиков, партнерство с «Росатомом», владеющим 49% «Дела», обеспечивает группе достаточную господдержку, чтобы расширять и консолидировать бизнес путем таких приобретений, как доля APMT или недавняя покупка пароходства SASCO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ГК «Дело» Сергея Шишкарева договорилась о приобретении 30,75% Global Ports у APM Terminals (APMT), входящей в группу Maersk. Об этом 29 августа сообщили компании. Условия покупки не раскрываются, сообщается лишь, что сделка заключена на рыночных условиях и она «включает возможность для APMT вернуться в будущем к совместному бизнесу» с группой «Дело». Сделке предстоит согласование с госорганами РФ. «Мы рады, что мы завершили эту сделку в соответствии с планом и в сотрудничестве с нашим долгосрочным партнером "Дело", что позволяет нам выйти в плановом режиме из Global Ports в соответствии с нашим решением о прекращении бизнеса в России»,— цитирует APMT своего гендиректора Кита Свендсена. Больше у APMT нет ни активов, ни бизнеса в России, утверждается в сообщении.

Сейчас Global Ports — крупнейший оператор контейнерных терминалов в России, управляет четырьмя терминалами на Балтике и одним на Дальнем Востоке. По итогам первого полугодия контейнерооборот компании сократился на 22,6%, до 611 тыс. TEU. Скорректированная EBITDA выросла на 28%, до $145,6 млн, при этом группа отразила чистый убыток в $400,7 млн, поскольку произвела обесценение своих активов на Балтике на $521 млн.

APMT вошла в капитал Global Ports задолго до группы «Дело» — в 2012 году, когда портовой компанией владела группа «Н-Транс». Стоимость доли при покупке оценивалась в $860 млн. С тех пор бизнес Global Ports расширился — в частности, в 2013 году она купила своего конкурента Национальную контейнерную компанию, владеющую терминалами на 1,7 млн TEU перерабатывающей мощности. Вложения APMT были прибыльными, доходы и бизнес Global Ports росли. По итогам 2021 года чистая прибыль Global Ports выросла в три раза, до $144 млн, контейнерооборот увеличился на 2,8%, до 1,58 млн TEU.

Но после начала военных действий на Украине Maersk начала сворачивать бизнес в России. Еще в марте APMT объявила о начале выхода из капитала Global Ports.

По итогам первого квартала Maersk признала обесценение по Global Ports в размере $485 млн.

В начале августа глава Maersk Сорен Скоу подтверждал, что группа ведет переговоры о продаже своего российского бизнеса, и сообщал, что их завершение ожидается в ближайшее время.

Дмитрий Паньков, гендиректор группы «Дело», 13 апреля: В настоящий момент мы видим, что примерно из 20 основных международных (контейнерных) линий, которые присутствовали в России, ушло 14. И эти 14 ушедших линий контролировали около 70–80% грузооборота.

ГК «Дело» купила 30,75% Global Ports у «Н-Транс» в 2018 году, став наряду с APMT ее ключевым акционером (20,5% Global Ports находятся в свободном обращении) и добавив ее порты на Балтике и Дальнем Востоке к своим южным терминалам. В 2019 году ГК «Дело» приобрела контроль в крупнейшем контейнерном операторе страны «Трансконтейнере» за 60,3 млрд руб., а потом выкупила его целиком (см. “Ъ” от 27 ноября 2019 года), а недавно обзавелась судоходным дивизионом, купив Сахалинское морское пароходство (SASCO). Вошедший в 2019 году в капитал «Дела» c 30% акций «Росатом» в начале августа увеличил свою долю в группе, доведя ее до 49% (см. “Ъ” от 10 августа).

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что ГК «Дело» сейчас превращается в национального контейнерного игрока. С учетом того, что «Росатом» не играет доминирующую роль в операционной деятельности компании, она представляет собой образец эффективного государственно-частного партнерства, имеющего комфортный уровень господдержки, чтобы осуществлять масштабные сделки, такие как выкуп акций APMT, и участвовать в реализации ключевых государственных задач, таких как развитие Севморпути и замещение иностранных игроков в мультимодальной контейнерной логистике.

Наталья Скорлыгина