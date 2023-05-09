КГБ Белоруссии сообщил о пресечении попыток совершения терактов в преддверии 9 мая

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) пресек попытки организации терактов в республике в преддверии Дня Победы. Об этом журналистам заявил председатель КГБ Иван Тертель. По его словам, целью было «всколыхнуть ситуацию», есть задержанные, которые действовали по указанию спецслужб. Каких стран, председатель КГБ не уточнил, пообещав представить более подробную информацию 10 мая.

«Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы»,— заявил Иван Тертель (цитата по БелТА). По оценкам КГБ, эти события с целью всколыхнуть ситуацию связаны с 9 мая, заявил он.

КГД ждет эскалации обстановки вокруг Белоруссии, сказал Иван Тертель, отметив, что обстановка в мире сейчас очень и очень беспокойная. Он подчеркнул, что по поручению президента Александра Лукашенко будет сделано все, чтобы спокойствие белорусов не было нарушено.

Председатель КГБ анонсировал сюжет, где покажут попытки втянуть в совершение терактов белорусскую молодежь и студентов. «Иногда люди не осознают, что поступают где-то на грани закона. На самом деле они вступили уже почти в ад»,— заявил Иван Тертель.

В начале апреля сообщалось об усилении безопасности в приграничных районах Белоруссии, особенно с Украиной. По заявлению главы МВД Белоруссии Ивана Кубракова, это было сделано для обеспечения безопасности граждан.

Мария Федотова