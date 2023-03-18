Постпред России при ООН перечислил условия продления зерновой сделки в будущем

Постпред РФ при ООН Василий Небензя направил ООН письмо с подтверждением от Москвы, что зерновая сделка продлена на 60 дней. Он также перечислил условия, выполнение которых необходимо для продления соглашения в будущем. Письмо опубликовал в своем Twitter его заместитель Дмитрий Полянский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Рассмотрение российской стороной вопроса о дальнейшем продлении инициативы после установленной даты (18 мая.— "Ъ") будет возможно только при наличии ощутимого прогресса в имплементации меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН»,— сказано в письме.

Для продления сделки российская сторона требует:

снова подключить Россельхозбанк к системе международных платежей SWIFT,

возобносить поставки сельскохозяйственной техники и запчастей для нее в Россию,

снять ограничения на страхование и доступ в порты против российских судов и грузов,

восстановить поставки аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса,

разблокировать счета и разрешить финансовую деятельность для российских производителей удобрения.

Дмитрий Полянский в свою очередь назвал заявления о продлении зерновой сделки более чем на 60 дней «намерением выдать желаемое за действительное или преднамеренной манипуляцией».

Соглашение о зерновой сделке между Россией и Украиной при участии Турции и ООН было подписано в июле 2022 года. Срок соглашения — 120 дней. Его продлили в ноябре 2022-го до 18 марта 2023-го. 14 марта в МИД России заявили, что соглашение снова продлено, но на 60 дней. В Кремле это назвали жестом доброй воли. Сегодня, 18 марта, в правительстве Украины заявили, что действие сделки продлено на 120 дней. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова снова сообщила, что Россия уведомила других участников о продлении сделки на 60 дней.

Подробнее — в материале «Ъ» «И какого зерна, спрашивается».

Олеся Павленко