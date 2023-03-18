Постпред России при ООН перечислил условия продления зерновой сделки в будущем

Постпред РФ при ООН Василий Небензя направил ООН письмо с подтверждением от Москвы, что зерновая сделка продлена на 60 дней. Он также перечислил условия, выполнение которых необходимо для продления соглашения в будущем. Письмо опубликовал в своем Twitter его заместитель Дмитрий Полянский.
Василий Небензя
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Рассмотрение российской стороной вопроса о дальнейшем продлении инициативы после установленной даты (18 мая.— "Ъ") будет возможно только при наличии ощутимого прогресса в имплементации меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН»,— сказано в письме.
Для продления сделки российская сторона требует:
- снова подключить Россельхозбанк к системе международных платежей SWIFT,
- возобносить поставки сельскохозяйственной техники и запчастей для нее в Россию,
- снять ограничения на страхование и доступ в порты против российских судов и грузов,
- восстановить поставки аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса,
- разблокировать счета и разрешить финансовую деятельность для российских производителей удобрения.
Дмитрий Полянский в свою очередь назвал заявления о продлении зерновой сделки более чем на 60 дней «намерением выдать желаемое за действительное или преднамеренной манипуляцией».
Соглашение о зерновой сделке между Россией и Украиной при участии Турции и ООН было подписано в июле 2022 года. Срок соглашения — 120 дней. Его продлили в ноябре 2022-го до 18 марта 2023-го. 14 марта в МИД России заявили, что соглашение снова продлено, но на 60 дней. В Кремле это назвали жестом доброй воли. Сегодня, 18 марта, в правительстве Украины заявили, что действие сделки продлено на 120 дней. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова снова сообщила, что Россия уведомила других участников о продлении сделки на 60 дней.
Подробнее — в материале «Ъ» «И какого зерна, спрашивается».