Чекист отсидел до приговора

Как стало известно «Ъ», Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему старшему оперуполномоченному УФСБ РФ по Удмуртии майору Андрею Шаврину и решальщику Михаилу Чичканову, выдававшему себя за полковника ФСБ. Они обвинялись в том, что мошенническим путем получили от директора ФГБУ «ВНИИ Экология» Даниила Путятина 16 млн руб. за якобы проведение оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) в отношении бывшего директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкульта Артема Новикова и возбуждение в отношении него уголовного дела. Экс-чекист получил два года и шесть месяцев колонии, но с учетом времени, проведенного в СИЗО, был освобожден в зале суда. Михаил Чичканов с учетом уже имевшегося у него приговора за другие преступления был приговорен к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Путятин

Фото: ВНИИ охраны окружающей среды Даниил Путятин

Фото: ВНИИ охраны окружающей среды

Басманный суд столицы признал бывшего сотрудника удмуртского управления ФСБ майора Андрея Шаврина и решальщика Михаила Чичканова виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы, однако суд учел целый ряд смягчающих обстоятельств, касающихся подсудимого Андрея Шаврина, и назначил майору два с половиной года колонии. При этом суд засчитал время, отбытое осужденным в следственном изоляторе во время предварительного расследования, и в результате Андрея Шаврина освободил.

Михаил Чичканов, в свою очередь, получил три года колонии общего режима. Однако с учетом уже имеющегося у осужденного приговора, полученного в 2021 году в Дорогомиловском суде Москвы (четыре года и один месяц, а также штраф в размере 400 тыс. руб.), Михаилу Чичканову путем частичного сложения сроков было назначено четыре года и два месяца колонии общего режима. Свой первый срок Михаил Чичканов получил за «подделку, изготовление и оборот поддельных документов» (ст. 327 УК РФ) — речь шла о липовом удостоверении сотрудника ФСБ,— а также за «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — хищение $30 тыс. у некоего гражданина — тогда деньги были получены решальщиком якобы для обмена на рубли по очень выгодному курсу.

Фигурантами уголовного дела старший оперуполномоченный удмуртского управления ФСБ майор Андрей Шаврин и Михаил Чичканов, который представлялся полковником ФСБ Поповым, стали 2 июля 2021 года, после того как в правоохранительные органы с заявлением обратился директор ФГБУ «ВНИИ Экология» Даниил Путятин. Он сообщил, что передал фигурантам дела 16 млн руб. в расчете на то, что они организуют оперативно-разыскные мероприятия с последующим возбуждением уголовного дела в отношении бывшего директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкульта Артема Новикова, сына экс-заместителя директора Государственного Эрмитажа Михаила Новикова.

Просьба о проведении ОРМ якобы основывалась на информации о том, что Артем Новиков мог получать откаты за подряды на реконструкцию объектов культуры и реставрационные работы. Сведениями располагал и хотел их проверить господин Путятин.

Не исключено также, что на подозрения господина Путятина повлияли публикации о том, что в июле 2018 года Куйбышевский суд Санкт-Петербурга приговорил отца Новикова-младшего к двум с половиной годам лишения свободы условно по делу о хищении более 30 млн руб. при реконструкции Запасного дома Эрмитажа. Да и сам Артем Новиков весной 2021 года был условно осужден Замоскворецким судом Москвы на два с половиной года за незаконное получение премий, которые он выписывал себе и близким подчиненным.

Однако, получив деньги, сообщил заявитель, чекист и его компаньон никаких действий по организации ОРМ не предприняли. Очень скоро директор ФБГУ понял, что его попросту обманули.

По заявлению директора главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило 2 июля 2021 года уголовное дело в отношении Андрея Шаврина и Михаила Чичканова по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как следует из материалов расследования, в ходе неоднократных встреч с директором ФГБУ «ВНИИ Экология» Михаил Чичканов и Андрей Шаврин сумели убедить господина Путятина в том, что могут выполнить все свои обещания, но не менее чем за $150 тыс. (по тогдашнему курсу почти 16 млн руб.). И тот согласился. В конце июня 2019 года он передал им требуемую сумму.

На следствии и в суде фигуранты придерживались прямо противоположных точек зрения: Михаил Чичканов утверждал, что на преступление его толкнул майор ФСБ, а тот, в свою очередь, заявлял, что идея преступления и его реализация на совести решальщика Михаила Чичканова, а сам он даже не был знаком с потерпевшим.

Получить комментарий защиты осужденных не удалось.

Юрий Сенаторов