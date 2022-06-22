За оперативные мероприятия запросили хорошую цену

Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника УФСБ РФ по Удмуртии майора Андрея Шаврина и решальщика Михаила Чичканова, который выдавал себя за полковника ФСБ. По версии следствия, мошенническим путем они получили от директора ФГБУ «ВНИИ Экология» Даниила Путятина 16 млн руб. за якобы проведение оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) в отношении бывшего директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкульта Артема Новикова. Кроме того, махинаторы, по материалам дела, обещали господину Путятину добиться возбуждения уголовного дела в отношении господина Новикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Путятин

Фото: ВНИИ охраны окружающей среды Даниил Путятин

Фото: ВНИИ охраны окружающей среды

В настоящее время, по данным “Ъ”, оба обвиняемых уже почти завершили процедуру ознакомления с материалами своего уголовного дела, которое, предположительно, в конце текущей недели будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем, в случае положительного решения надзорного органа,— в суд.

Поводом для возбуждения 2 июля 2021 года уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении бывшего старшего оперуполномоченного удмуртского УФСБ Андрея Шаврина и представлявшегося «полковником ФСБ Поповым» Михаила Чичканова послужило заявление директора ФГБУ «ВНИИ Экология» Даниила Путятина в правоохранительные органы. В нем заявитель указал, что чекист и решальщик обманным путем завладели его 16 млн руб., пообещав ему организовать оперативно-разыскные мероприятия, а затем и добиться возбуждения уголовного дела в отношении бывшего директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкульта Артема Новикова, сына экс-заместителя директора Государственного Эрмитажа Михаила Новикова. Господин Путятин якобы подозревал Артема Новикова в получении откатов за подряды на реконструкцию объектов культуры и реставрационные работы. Не исключено, что на действия господина Путятина повлияло то обстоятельство, что в июле 2018 года Куйбышевским судом Санкт-Петербурга Михаил Новиков был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно по делу о хищении более 30 млн руб. при реконструкции Запасного дома Эрмитажа. Не избежал уголовного преследования и Новиков-младший. Весной 2021 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к двум с половиной годам условно за незаконное получение премий, которые он выписывал себе и некоторым своим подчиненным.

Не последнюю роль в переговорах о мнимых проведении ОРМ и таком же возбуждении уголовного дела сыграли и публикации в СМИ, сообщавшие в 2017 году о якобы задержании Артема Новикова правоохранителями в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Правда, тогда Минкульт все эти сообщения опроверг.

В ходе неоднократных встреч с директором ФГБУ «ВНИИ Экология» решальщики Чичканов и Шаврин, по версии следствия, сумели убедить Путятина в том, что могут выполнить все свои обещания за $150 тыс. (по тогдашнему курсу почти 16 млн руб.). В конце июня 2019 года последний передал им требуемую сумму. А спустя некоторое время, когда никаких шагов по организации ОРМ или возбуждения уголовного дела сделано не было, а на телефонные звонки господина Путятина решальщики не отвечали, он обратился в ФСБ.

Примечательно, что, пока шло расследование этого уголовного дела, Дорогомиловский суд Москвы приговорил Михаила Чичканова к четырем годам и одному месяцу лишения свободы и штрафу в размере 400 тыс. руб. по обвинению в «подделке, изготовлении и обороте поддельных документов» (ст. 327 УК РФ) — речь шла о липовом удостоверении сотрудника ФСБ, а также «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — хищении $30 тыс. у гражданина: тогда деньги были получены якобы для обмена на рубли по очень выгодному курсу.

По словам адвоката экс-чекиста Шаврина Андрея Баранникова, его подзащитный по-прежнему придерживается своей позиции: идея и реализация преступления принадлежит Чичканову, а он лишь отправил Даниила Путятина с его просьбой. «Нам пока не ясно, в какой суд уйдет дело, в Мещанский или Басманный, об этом станет известно в конце недели»,— сказал адвокат, добавив, что ему также непонятна позиция следствия, которое до сих пор не дало правовую оценку поступка и действий самого директора «ВНИИ Экология».

Юрий Сенаторов